В ФОМС рассказали о росте охвата профилактическими мероприятиями по ОМС на 39%

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По сравнению с 2021 годом охват населения в плане прохождения профилактики по полису общего медицинского страхования возрос на 39 процентов. Такой статистикой поделился председатель ФОМС Илья Баланин, передает tass.ru.
Глава фонда рассказал о ежегодном расширении программ мероприятий по профилактике граждан. Также увеличивается перечень исследований, которые проводятся в рамках онкоскрининга. Дополнительное финансирование обеспечило повышение доступности медицинской помощи онкобольным. Если в 2018 году было оказано 1,9 миллиона случаев лечения, то в 2022 году этот показатель возрос до 3,6 миллиона случаев.
По словам Ильи Баланина, за прошлый год было сделано на 7300 больше процедур ЭКО, чем в 2021 году. Это 91,9 тысячи процедур. Речь идет о предоставлении услуг по экстракорпоральному оплодотворению в рамках территориальных программ ОМС.
По данным Фонда ОМС, в 2022 году гражданам России было оказано более 2 миллионов услуг специализированной медицинской помощи. Самые востребованные профили – офтальмология (свыше 256 000 случаев лечения), онкология (более 248 000 случаев), а также акушерство и гинекология (170 000 случаев) и сердечно-сосудистая хирургия (более 150 000 случаев).
Отметим, что с 2021 года фонд напрямую оплачивает специализированную медпомощь, которую оказывают россиянам в условиях стационаров федеральные больницы.