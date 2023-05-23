В ФОМС рассказали о росте охвата профилактическими мероприятиями по ОМС на 39%

Глава фонда рассказал о ежегодном расширении программ мероприятий по профилактике граждан. Также увеличивается перечень исследований, которые проводятся в рамках онкоскрининга. Дополнительное финансирование обеспечило повышение доступности медицинской помощи онкобольным. Если в 2018 году было оказано 1,9 миллиона случаев лечения, то в 2022 году этот показатель возрос до 3,6 миллиона случаев.