В Серове задержана подозреваемая в поджоге женщина

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:37
Один из местных жителей ехал с супругой в гараж за вещами. В какой-то момент мужчина обратил внимание на идущего в ту же сторону человека. Вскоре после этого жена очевидца сообщила, что за гаражами вспыхнул огонь, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Горели мусор и сухостой, была угроза перебрасывания огня на лес. Тогда мужчина вызвал пожарных и отправился на поиски того, кто устроил пожар. Однако его на месте уже не было. Сотрудники автосервиса рассказали свердловчанину, что видели женщину, которая проходила мимо и указали, куда она шла.
Мужчина догнал ее и вызвал полицию. Сейчас полицейские проверяют, правда ли она является поджигательницей.
Напомним, 21 мая 2023 года в Екатеринбурге мужчина поймал 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге леса, и отвез в полицию, где в отношении него составили протокол и начали проверку.