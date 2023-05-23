В Серове задержана подозреваемая в поджоге женщина

Горели мусор и сухостой, была угроза перебрасывания огня на лес. Тогда мужчина вызвал пожарных и отправился на поиски того, кто устроил пожар. Однако его на месте уже не было. Сотрудники автосервиса рассказали свердловчанину, что видели женщину, которая проходила мимо и указали, куда она шла.