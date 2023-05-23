TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Изображение материала

В Серове задержана подозреваемая в поджоге женщина

23 мая 2023, 06:37
Фото: 1MI
Женщина, подозреваемая в поджоге мусора и сухих растений за гаражами, была задержана. Инцидент произошел в Серове 18 мая 2023 года.

Один из местных жителей ехал с супругой в гараж за вещами. В какой-то момент мужчина обратил внимание на идущего в ту же сторону человека. Вскоре после этого жена очевидца сообщила, что за гаражами вспыхнул огонь, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Горели мусор и сухостой, была угроза перебрасывания огня на лес. Тогда мужчина вызвал пожарных и отправился на поиски того, кто устроил пожар. Однако его на месте уже не было. Сотрудники автосервиса рассказали свердловчанину, что видели женщину, которая проходила мимо и указали, куда она шла.

Мужчина догнал ее и вызвал полицию. Сейчас полицейские проверяют, правда ли она является поджигательницей.

Напомним, 21 мая 2023 года в Екатеринбурге мужчина поймал 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге леса, и отвез в полицию, где в отношении него составили протокол и начали проверку.

Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Большинство лесов в Екатеринбурге загорелись из-за поджоговГубернатор Свердловской области опроверг сообщения о поджоге лесов диверсантамиЗа поджог здания горадминистрации экс-силовикам в Екатеринбурге вынесен приговор
#Елизавета Зиборова#Пожар#Гаражи#Пожарные#Задержание#МЧС#Подозреваемая#Происшествия#Свердловская область#Серов
Подпишитесь
«Проверили, кто боится, а кто — нет»: летающие лыжники Тагила прыгнули с парашютом
Вчера, 11:29
55 нарушений за 6 лет: итоги проверок в агрокомплексе «Горноуральский» под Тагилом
Вчера, 09:34
Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства
Вчера, 04:21
Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
Вчера, 07:07
Блогер из Нижнего Тагила пообещал убить своего пса в прямом эфире
Вчера, 08:16
На 25% подорожал за год репчатый лук в Свердловской области
Вчера, 09:22