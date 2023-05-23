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В Свердловской области более 8 тысяч человек пострадали от клещей

23 мая 2023, 03:35
Фото: 1MI
На конец мая 2023 года зафиксировано более 8 тысяч случаев пострадавших клещевых укусов жителей Свердловской области.

Предварительно, 18 свердловчан госпитализировано в больницы с клещевым энцефалитом, а 66 человек — с иксодовым боррелиозом.

Случаи укусов клещами зарегистрированы в 65 городах и селах. Количество пострадавших превышено в Алапаевске, Верхней Пышме, Рефтинском, Талице, Байкалове, Новой Ляле Каменске-Уральском, Тугулыме и Асбесте.

В Екатеринбурге от клещей пострадало 2,5 тысячи человек, 304 человека из которых — дети.

При этом в Роспотребнадзоре Свердловской области рассказали, что пострадавших за этот период в 2023 году меньше в 1,4 раза, чем в 2022 году. Также в регионе проведены противоклещевая обработка 9,7 га территорий и 47,6 тысячи вакцинаций от клещевого энцефалита.

Напомним, 15 и 16 мая 2023 года противоклещевая обработка проводится в Нижнетуринском ГО. В эти дни местным жителям нельзя было посещать городские парки и скверы.

Свердловчанам не рекомендовали гулять в парках и скверах
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Клещи#Противоклещевая обработка#Клещевой энцефалит#Укус клеща#Пострадавшие#Здоровье
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