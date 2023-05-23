В Свердловской области более 8 тысяч человек пострадали от клещей

При этом в Роспотребнадзоре Свердловской области рассказали, что пострадавших за этот период в 2023 году меньше в 1,4 раза, чем в 2022 году. Также в регионе проведены противоклещевая обработка 9,7 га территорий и 47,6 тысячи вакцинаций от клещевого энцефалита.