Врач психбольницы из Каменска-Уральского получил взятки на почти полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Обвиняют мужчину по ч. 2 ст. 290 УК РФ (взятка в значительном размере), сообщает пресс-служба регионально прокуратуры.
Следствие полагает, что мужчина, будучи врачем-психиатром и и.о. заведующим отделением в психбольнице №44, с марта по июль 2020 года, а также с июля 2019 года по август 2021 года получал деньги от юрлица -представителя хостела.
Такого рода вознаграждение предназначалось за госпитализацию и лечение пациентов в стационарном отделении филиала, а также за решение вопроса о выписке больных и их дальнейшего проживания в хостеле.
Следствие полагает, что доктор получил взяток на 476 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, врачу грозит до 6 лет тюрьмы.
Также известно, что в апреле 2023 года доктора уже судили за взятки от родственников пациента за решение вопроса о госпитализации и обследовании больного.
Тогда врача оштрафовали на 300 тысяч рублей и лишили права занимать должности в сфере здравоохранения на два года.