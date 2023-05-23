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Врач психбольницы из Каменска-Уральского получил взятки на почти полмиллиона рублей

23 мая 2023, 12:46
Фото: 1MI
Во взяточничестве обвиняется работник психбольницы в Каменске-Уральском. Ему 37 лет и он родом из Челябинска.

Обвиняют мужчину по ч. 2 ст. 290 УК РФ (взятка в значительном размере), сообщает пресс-служба регионально прокуратуры.

Следствие полагает, что мужчина, будучи врачем-психиатром и и.о. заведующим отделением в психбольнице №44, с марта по июль 2020 года, а также с июля 2019 года по август 2021 года получал деньги от юрлица -представителя хостела.

Такого рода вознаграждение предназначалось за госпитализацию и лечение пациентов в стационарном отделении филиала, а также за решение вопроса о выписке больных и их дальнейшего проживания в хостеле.

Следствие полагает, что доктор получил взяток на 476 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, врачу грозит до 6 лет тюрьмы.

Также известно, что в апреле 2023 года доктора уже судили за взятки от родственников пациента за решение вопроса о госпитализации и обследовании больного.

Тогда врача оштрафовали на 300 тысяч рублей и лишили права занимать должности в сфере здравоохранения на два года.

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#Елена Озерова#Взятка#Психбольница#Каменск-Уральский#Криминал#Свердловская область
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