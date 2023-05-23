Вытолкнувшему сына из окна жителю Екатеринбурга вынесли приговор

Произошло ЧП по улице Дагестанская в июне прошлого года. Мужчина поссорился с женой и избил ее кулаками по голове и лицу. После этого он взял в руки табурет, и замахнулся им на супругу, но мать стал защищать 12-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.