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Вытолкнувшему сына из окна жителю Екатеринбурга вынесли приговор

23 мая 2023, 09:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель столкнул своего сына с балкона и покушался на жизнь своей жены. Ему вынесли приговор – 9 лет и 4 месяца колонии строгого режима.

Произошло ЧП по улице Дагестанская в июне прошлого года. Мужчина поссорился с женой и избил ее кулаками по голове и лицу. После этого он взял в руки табурет, и замахнулся им на супругу, но мать стал защищать 12-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мальчик вырвал табурет из рук папы. Тогда мужчина разозлился еще сильнее, взял в руки нож и рукоятью от него ударил жену по лицу. Тогда сын тоже взял нож и ударил им в грудь отца. В этот момент женщина выбежала из помещения, а мальчик убежал на балкон.

Отец догнал его и ударил, в следствии чего тот выпал с балкона, высота которого составляла не менее 5 метров. В последствии медики диагностировали у него сочетанную травму головы, туловища, рук и ног.

Мужчина выпал с балкона многоэтажки в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Балкон#Сын#Отец#Криминал#Елена Озерова#Приговор#Суд
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