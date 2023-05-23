Вытолкнувшему сына из окна жителю Екатеринбурга вынесли приговор

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Произошло ЧП по улице Дагестанская в июне прошлого года. Мужчина поссорился с женой и избил ее кулаками по голове и лицу. После этого он взял в руки табурет, и замахнулся им на супругу, но мать стал защищать 12-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мальчик вырвал табурет из рук папы. Тогда мужчина разозлился еще сильнее, взял в руки нож и рукоятью от него ударил жену по лицу. Тогда сын тоже взял нож и ударил им в грудь отца. В этот момент женщина выбежала из помещения, а мальчик убежал на балкон.
Отец догнал его и ударил, в следствии чего тот выпал с балкона, высота которого составляла не менее 5 метров. В последствии медики диагностировали у него сочетанную травму головы, туловища, рук и ног.