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Житель Нижнего Тагила рассказал об избившем во время стрима собаку мужчине

23 мая 2023, 06:54
Фото: 1MI
О стримере, который во время прямого эфира избил свою собаку, рассказал житель Нижнего Тагила Иван. Он вместе с соседями пытается спасти животное.

По словам мужчины, стример издевается и над своей матерью. Мужчину все боятся, отмечает сосед. Он дерется, а также над всеми издевается. Полиция, по словам рассказчика, ведет расследование. Он предположил, что Булата забрал его брат, который проживает в Башкирии.

Соседи ведут за домом слежку и пытаются пообщаться с матерью тагильчанина, чтобы забрать собаку. Мужчина отмечает, что активисты им помогают. Мать стримера на связь не выходит и двери не открывает. Собака была замечена в окне дома, где проживает семья.

Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видео со стрима, на котором житель Нижнего Тагила Булат бьет свою собаку кулаком. После этого полиция начала проверку по факту публикации. Самого стримера опросили. По его словам, они так дурачились с другом, который записал все на видео. Однако после ссоры решил выложить ролик в сеть.

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#Ирина Кирилова#Собака#Животное#Стрим#Природа#Нижний Тагил
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