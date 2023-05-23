Житель Нижнего Тагила рассказал об избившем во время стрима собаку мужчине

Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видео со стрима, на котором житель Нижнего Тагила Булат бьет свою собаку кулаком. После этого полиция начала проверку по факту публикации. Самого стримера опросили. По его словам, они так дурачились с другом, который записал все на видео. Однако после ссоры решил выложить ролик в сеть.