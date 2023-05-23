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Житель Рефтинского утонул при попытке достать мячик из воды

23 мая 2023, 14:43
Фото: 1MI
63-летний житель поселка Рефтинский хотел достать детям упавший в воду мячик. В итоге мужчина утонул. Происшествие случилось 21 мая 2023 года на Рефтинском водохранилище в Свердловской области.

Мужчина, отдыхавший на берегу, заметил, что у детей упал в воду мячик. Тогда свердловчанин решил им помочь достать мяч. Зайдя в воду, он неожиданно под ней скрылся.

Тело погибшего мужчины нашли спустя два дня, 23 мая 2023 года. Для уточнения причины его гибели в настоящее время проводится судебная экспертиза, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Личность погибшего установлена.

Напомним, в апреле 2023 года сотрудники МЧС вытащили тонущего мужчину из Белоярского водохранилища. Как оказалось, мужчина спасал нескольких рыбаков, но в итоге и ему понадобилась помощь.

Мужчину в рубашке достали из воды на Белоярском водохранилище
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#Елизавета Зиборова#Смерть#Утонул#Помощь#Водохранилище#Мяч#Происшествия#Свердловская область
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