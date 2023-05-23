Житель Рефтинского утонул при попытке достать мячик из воды

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Мужчина, отдыхавший на берегу, заметил, что у детей упал в воду мячик. Тогда свердловчанин решил им помочь достать мяч. Зайдя в воду, он неожиданно под ней скрылся.
Тело погибшего мужчины нашли спустя два дня, 23 мая 2023 года. Для уточнения причины его гибели в настоящее время проводится судебная экспертиза, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Личность погибшего установлена.
Напомним, в апреле 2023 года сотрудники МЧС вытащили тонущего мужчину из Белоярского водохранилища. Как оказалось, мужчина спасал нескольких рыбаков, но в итоге и ему понадобилась помощь.