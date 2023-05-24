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11-летний ребенок сорвался с горки на детской площадке в Екатеринбурге

24 мая 2023, 15:46
Фото: 1MI
11-летний мальчик травмировался в результате падения с высокой горки на детской площадке в Екатеринбурге. Инцидент произошел 24 мая 2023 года на улице Академика Парина.

Пострадавшему ребенку был диагностирован перелом голени. Мальчика госпитализировали в больницу, где ему сейчас оказывается необходимая медпомощь местными врачами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По факту происшествия в прокуратуре была организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение закона об охране здоровья и жизни детей. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 15 мая 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил девятилетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Пострадавший мальчик с полученными травмами в результате ДТП был доставлен в больницу.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Прокуратура#Пострадавший#Ребенок#Детская площадка#Горка#Больница#Происшествия#Проверка
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