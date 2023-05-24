11-летний ребенок сорвался с горки на детской площадке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Пострадавшему ребенку был диагностирован перелом голени. Мальчика госпитализировали в больницу, где ему сейчас оказывается необходимая медпомощь местными врачами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По факту происшествия в прокуратуре была организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение закона об охране здоровья и жизни детей. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, 15 мая 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил девятилетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Пострадавший мальчик с полученными травмами в результате ДТП был доставлен в больницу.