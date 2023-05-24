120 тысяч долларов не пропустили за границу уральские таможенники

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Дело в том, что в марте прошлого года по указу президента был введен запрет на вывоз из России наличкой в иностранной валюте более 10 тысяч долларов на человека (по курсу Центробанка). При этом на вывоз и ввоз рублей такое правило не распространяется.
В основном наличные доллары вывозили в Екатеринбург из Узбекистана и Азербайджана. А привозили из Турции, ОАЭ и Таджикистана, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
За 1 квартал было выявлено свыше 100 правонарушений в этой сфере. Гражданами не было задекларировано порядка 20 тысяч долларов при ввозе и 155 – при вывозе. Нарушителей привлекли к административной ответственности.