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120 тысяч долларов не пропустили за границу уральские таможенники

24 мая 2023, 09:07
Фото: 1MI
В 1 квартале 2023 года уральские таможенники не позволили гражданам провезти 120 тысяч долларов США. В общей сложности было пресечено 50 попыток незаконного провоза денег.

Дело в том, что в марте прошлого года по указу президента был введен запрет на вывоз из России наличкой в иностранной валюте более 10 тысяч долларов на человека (по курсу Центробанка). При этом на вывоз и ввоз рублей такое правило не распространяется.

В основном наличные доллары вывозили в Екатеринбург из Узбекистана и Азербайджана. А привозили из Турции, ОАЭ и Таджикистана, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

За 1 квартал было выявлено свыше 100 правонарушений в этой сфере. Гражданами не было задекларировано порядка 20 тысяч долларов при ввозе и 155 – при вывозе. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

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#Елена Озерова#Деньги#Таможня#Доллары#Экономика#Свердловская область#Екатеринбург
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