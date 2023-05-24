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2 камаза мусора вывезли с побережья реки Турья в Краснотурьинске

24 мая 2023, 10:14
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
20 кубометров отходов собрали в процессе уборки городского побережья Турьи на экологическом субботнике. Весь мусор отправили на полигон специальным рейсом грузовой техники.

Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов рассказал о четком графике проведения экологических мероприятий. 

В Краснотурьинске экологические мероприятия имеют четкий график и хорошую организацию. Мы всегда с удовольствием откликаемся на запросы молодежных организаций, поддерживаем их инициативу по уборке общественных территорий и оперативно организуем вывоз собранных отходов. Наше сотрудничество продолжается не первый год, и мы отмечаем постепенное уменьшение количества мусора на берегах, — сообщил Федор Потапов.
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

Если вы планируете провести мероприятие по очистке от мусора мест общественного пребывания, вы можете отправить заявку на вывоз собранных отходов по адресу rifey-apo1@mail.ru. Все сообщения будут рассмотрены, а заявители получат уведомления о результатах.

#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Общество#Федор Потапов#Вывоз мусора#Мусор#Экология#Уборка#Субботник
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