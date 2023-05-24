2 камаза мусора вывезли с побережья реки Турья в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов рассказал о четком графике проведения экологических мероприятий.
В Краснотурьинске экологические мероприятия имеют четкий график и хорошую организацию. Мы всегда с удовольствием откликаемся на запросы молодежных организаций, поддерживаем их инициативу по уборке общественных территорий и оперативно организуем вывоз собранных отходов. Наше сотрудничество продолжается не первый год, и мы отмечаем постепенное уменьшение количества мусора на берегах, — сообщил Федор Потапов.
Если вы планируете провести мероприятие по очистке от мусора мест общественного пребывания, вы можете отправить заявку на вывоз собранных отходов по адресу rifey-apo1@mail.ru. Все сообщения будут рассмотрены, а заявители получат уведомления о результатах.