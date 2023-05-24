20 млн отсудила УК из Нижнего Тагила у «Уралхимпласта» из-за очистки сточных вод

Согласно материалам суда, между «Райкомхоз НТ» и «Уралхимпластом» был заключен договор на очистку сточных вод. С января 2020 по октябрь 2022 истец перечислил ответчику 18,4 миллиона рублей. Однако выяснилось, что необходимость в договоре отсутствовала, так как эти услуги должен оказывать «Водоканал — НТ».