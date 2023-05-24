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20 млн отсудила УК из Нижнего Тагила у «Уралхимпласта» из-за очистки сточных вод

24 мая 2023, 10:27
Фото: 1MI
20 миллионов рублей заплатит ПАО «Уралхимпласт» из Нижнего Тагила управляющей компании «Райкомхоз НТ» за необоснованное обогащение.

В качестве третьих лиц, которые не заявляли свои требования относительно предмета спора привлекались «Водоканал-НТ» и АО «РЦ „Урала“». Истцу и ответчику до суда предлагалось заключить мировое соглашение, но они отказались.

Согласно материалам суда, между «Райкомхоз НТ» и «Уралхимпластом» был заключен договор на очистку сточных вод. С января 2020 по октябрь 2022 истец перечислил ответчику 18,4 миллиона рублей. Однако выяснилось, что необходимость в договоре отсутствовала, так как эти услуги должен оказывать «Водоканал — НТ».

По законодательству, лицо, которое получило необоснованное обогащение, должно вернуть средства или имущество. «Райкомхоз НТ» потребовал возвратить 18,4 миллиона рублей и еще 1,7 миллиона рублей процентов за пользование чужими средствами.

Исковое заявление от УК «Райкомхоз НТ» было рассмотрено 15 мая в Арбитражном суде Свердловской области. Исковые требования признаны судом обоснованными и удовлетворены полностью. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в апелляционном суде.

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#Евгения Сафина#Уралхимпласт#Суд#Иск#Управляющая компания#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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