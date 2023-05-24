50 грамм наркотиков найдено у неработающего жителя Нижнего Тагила

У молодого человека, который сам является наркозависимым, имеется условная судимость за хранение запрещенных веществ. К уголовной ответственности тагильчанин привлекался в 2018 году. Распространять «закладки» он стал в начале 2023 года. Получив очередную партию, он раскладывал наркотики по пакетикам, а затем прятал их в специальных местах.