50 грамм наркотиков найдено у неработающего жителя Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Во время осмотра квартиры, где живет подозреваемый, наркотики были найдены на кухне в шкафах. Часть из них, подготовленная к распространению через специально оборудованные тайники, была упакована в полиэтиленовые пакетики и обмотана изолентой, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
У молодого человека, который сам является наркозависимым, имеется условная судимость за хранение запрещенных веществ. К уголовной ответственности тагильчанин привлекался в 2018 году. Распространять «закладки» он стал в начале 2023 года. Получив очередную партию, он раскладывал наркотики по пакетикам, а затем прятал их в специальных местах.
В результате проведенной экспертизы изъятых веществ выяснилось, что около 33 граммов — это героин, а почти 16 граммов — метадон. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле был задержан 24-летний молодой человек из другого города, при котором было 200 граммов наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело.