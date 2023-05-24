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50 грамм наркотиков найдено у неработающего жителя Нижнего Тагила

24 мая 2023, 14:33
Фото: 1MI
У 29-летнего неработающего молодого человека из Нижнего Тагила нашли 50 граммов наркотиков.

Во время осмотра квартиры, где живет подозреваемый, наркотики были найдены на кухне в шкафах. Часть из них, подготовленная к распространению через специально оборудованные тайники, была упакована в полиэтиленовые пакетики и обмотана изолентой, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

У молодого человека, который сам является наркозависимым, имеется условная судимость за хранение запрещенных веществ. К уголовной ответственности тагильчанин привлекался в 2018 году. Распространять «закладки» он стал в начале 2023 года. Получив очередную партию, он раскладывал наркотики по пакетикам, а затем прятал их в специальных местах.

В результате проведенной экспертизы изъятых веществ выяснилось, что около 33 граммов — это героин, а почти 16 граммов — метадон. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле был задержан 24-летний молодой человек из другого города, при котором было 200 граммов наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

200 граммов наркотиков изъяли у закладчика в Нижнем Тагиле
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