Авиабомба времен ВОВ найдена в Свердловской области

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Бомба образца 1941 года была обнаружена на одном из земельных придомовых участков. Житель поселка, нашедший снаряд, сразу вызвал специалистов.
В результате обследования боеприпаса взрывотехниками было установлено, что найденная бомба является учебной и не представляет опасности, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.
Находка была передана следственно-оперативной группе для дальнейших проверок.
Напомним, аналогичная бомба в поселке Заповедник была найдена на минувшей неделе.