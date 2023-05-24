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Авиабомба времен ВОВ найдена в Свердловской области

24 мая 2023, 06:00
Фото: Росгвардия по Свердловской области
Авиационная бомба времен ВОВ была найдена в коттеджном поселке Заповедник Свердловской области местным жителем.

Бомба образца 1941 года была обнаружена на одном из земельных придомовых участков. Житель поселка, нашедший снаряд, сразу вызвал специалистов.

В результате обследования боеприпаса взрывотехниками было установлено, что найденная бомба является учебной и не представляет опасности, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Находка была передана следственно-оперативной группе для дальнейших проверок.

Напомним, аналогичная бомба в поселке Заповедник была найдена на минувшей неделе.

В коттеджном поселке под Сысертью найден боеприпас времен ВОВ
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Находка#Бомба#Омон#Боеприпас#Поселок#Специалисты#Сысерть#Происшествия
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