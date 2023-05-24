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Posted 24 мая 2023, 06:24

Published 24 мая 2023, 06:24

Modified 26 мая 2023, 04:17

Updated 26 мая 2023, 04:17

Мотоциклисты Нижнего Тагила прокатили выпускников лицея №39 в честь последнего звонка

Мотоциклисты Нижнего Тагила прокатили выпускников лицея №39 в честь последнего звонка

24 мая 2023, 06:24
Фото: TagilCity.ru/«Мото люди Нижний Тагил».
Участники объединения «Мото люди Нижнего Тагила» поздравили выпускников Лицея №39 с окончанием обучения. В честь этого мотоциклисты прокатили молодежь на своем транспорте и устроили с ними фотосессию.

Мотоциклисты рассказали, что инициаторами такого события стали родители выпускников. В течение нескольких месяцев они вели переговоры с «Мото людьми» Нижнего Тагила в надежде устроить эффектный последний звонок своим детям. Оказалось, что организовать мотопробег не так и просто: нужно было позаботиться о безопасности юных пассажиров.

Было много споров, сомнений, а в догон же еще и большая ответственность за жизнь и здоровье каждого пассажира. У нас не получалось то по количеству мотоциклов,
то по шлемам не сходилось. Много организационных проблем, — поделились мотоциклисты в своем сообществе ВК.

Не обошлось без ЧП. У мотоцикла единственной участницы оборвало трос сцепления, но поломку быстро устранили, и все участники мотопробега продолжили мероприятие. В конце концов, мотоциклисты отвезли школьников на продолжение банкета и устроили с ними фотосессию.

Вы реально крутые! Вы наполнили наш праздник незабываемым эмоциями! Огромная вам всем благодарность и респект, — написала участница праздника Альмира в благодарность мотоциклистам.
Мотоциклисты Нижнего Тагила поздравили школьников с Последним звонком-2023
Мотоциклисты Нижнего Тагила поздравили школьников с Последним звонком-2023
Мотоциклисты Нижнего Тагила поздравили школьников с Последним звонком-2023
Мотоциклисты Нижнего Тагила поздравили школьников с Последним звонком-2023
Мотоциклисты Нижнего Тагила поздравили школьников с Последним звонком-2023
Мотоциклисты Нижнего Тагила поздравили школьников с Последним звонком-2023
Мотоциклисты Нижнего Тагила поздравили школьников с Последним звонком-2023
Мотоциклисты Нижнего Тагила поздравили школьников с Последним звонком-2023. Фото: TagilCity.ru/«Мото люди Нижний Тагил»
В школах Нижнего Тагила прозвенел последний звонок
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