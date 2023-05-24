Мотоциклисты Нижнего Тагила прокатили выпускников лицея №39 в честь последнего звонка

Мотоциклисты рассказали, что инициаторами такого события стали родители выпускников. В течение нескольких месяцев они вели переговоры с «Мото людьми» Нижнего Тагила в надежде устроить эффектный последний звонок своим детям. Оказалось, что организовать мотопробег не так и просто: нужно было позаботиться о безопасности юных пассажиров.