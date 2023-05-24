Мотоциклисты Нижнего Тагила прокатили выпускников лицея №39 в честь последнего звонка

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Мотоциклисты рассказали, что инициаторами такого события стали родители выпускников. В течение нескольких месяцев они вели переговоры с «Мото людьми» Нижнего Тагила в надежде устроить эффектный последний звонок своим детям. Оказалось, что организовать мотопробег не так и просто: нужно было позаботиться о безопасности юных пассажиров.
Было много споров, сомнений, а в догон же еще и большая ответственность за жизнь и здоровье каждого пассажира. У нас не получалось то по количеству мотоциклов,
то по шлемам не сходилось. Много организационных проблем, — поделились мотоциклисты в своем сообществе ВК.
Не обошлось без ЧП. У мотоцикла единственной участницы оборвало трос сцепления, но поломку быстро устранили, и все участники мотопробега продолжили мероприятие. В конце концов, мотоциклисты отвезли школьников на продолжение банкета и устроили с ними фотосессию.
Вы реально крутые! Вы наполнили наш праздник незабываемым эмоциями! Огромная вам всем благодарность и респект, — написала участница праздника Альмира в благодарность мотоциклистам.