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Боец «Вагнера» из Каменска-Уральского погиб во время боев за Бахмут

24 мая 2023, 05:18
Фото: 1MI
Житель Каменска-Уральского Максим Билевич погиб в ходе специальной операции. Это случилось во время боев за Бахмут. Мужчине был 41 год. Прощание с ним состоится на Аллее Славы.

Житель Каменска-Уральского Максим Билевич погиб в ходе специальной операции. Это случилось во время боев за Бахмут. Мужчине был 41 год. Прощание с ним состоится на Аллее Славы.

В администрации Каменска-Уральского рассказали, что Максим был добрым и отзывчивым человеком, любящим сыном и мужем, а также надежным другом. Так его охарактеризовали родные и близкие. Погибший был наводчиком по самоходной гаубице, пишет Е1.

Максим до спецоперации работал токарем на одном из местных предприятий. Посмертно он награжден медалью «За отвагу» и черным крестом ЧВК «Вагнер».

Прощание с погибшим состоится 25 мая в 12:00. Похоронен Максим будет в селе Колчедан.
Напомним, в Ирбите накануне был объявлен траур по четырем погибшим местным жителям. Они скончались в ходе спецоперации.

В Ирбите объявлен траур по четырем погибшим на СВО
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