Боец «Вагнера» из Каменска-Уральского погиб во время боев за Бахмут

В администрации Каменска-Уральского рассказали, что Максим был добрым и отзывчивым человеком, любящим сыном и мужем, а также надежным другом. Так его охарактеризовали родные и близкие. Погибший был наводчиком по самоходной гаубице, пишет Е1.