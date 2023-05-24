Боец «Вагнера» из Каменска-Уральского погиб во время боев за Бахмут

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Житель Каменска-Уральского Максим Билевич погиб в ходе специальной операции. Это случилось во время боев за Бахмут. Мужчине был 41 год. Прощание с ним состоится на Аллее Славы.
В администрации Каменска-Уральского рассказали, что Максим был добрым и отзывчивым человеком, любящим сыном и мужем, а также надежным другом. Так его охарактеризовали родные и близкие. Погибший был наводчиком по самоходной гаубице, пишет Е1.
Максим до спецоперации работал токарем на одном из местных предприятий. Посмертно он награжден медалью «За отвагу» и черным крестом ЧВК «Вагнер».
Прощание с погибшим состоится 25 мая в 12:00. Похоронен Максим будет в селе Колчедан.
Напомним, в Ирбите накануне был объявлен траур по четырем погибшим местным жителям. Они скончались в ходе спецоперации.