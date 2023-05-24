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Более 20 тагильчан получили награды за вклад в развитие бизнеса Свердловской области

24 мая 2023, 13:48
Фото: TagilCity.ru
24 мая в России празднуют День предпринимателя. Более 20 бизнесменов города получили награды от администрации Нижнего Тагила, губернатора и министерства инвестиций Свердловской области.

Церемония награждения представителей малого и среднего бизнеса в честь Дня предпринимательства состоялась 24 мая в Нижнем Тагиле. Бизнес-встреча проводилась в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке предпринимательской инициативы.

Индивидуальные предприниматели, руководители компаний получили благодарственные письма и почетные грамоты главы города, медали Торгово-промышленной платы, грамоты министерства инвестиций и развития, а также фонда поддержки предпринимательства Свердловской области.

Бренд и символ надежности

Поздравил тагильчан-бизнесменов и вручил им награды от имени главы администрации Нижнего Тагила его первый заместитель — Вячеслав Горячкин.

Сложно переоценить вклад предпринимательства в развитие Нижнего Тагила, его экономическую составляющую. Даже в нынешних условиях, в условиях санкций, которые введены Западом, вы перестраиваетесь и реализуете свои проекты. Конечно, это создает сложности, но и открывает некие возможности. Тагильское предпринимательство сегодня является во многом брендом и символом надежности. В том числе и за пределами Нижнего Тагила. Уверен, что условия, которые есть в городе, которые дает, в том числе и крупный бизнес, позволяет сохранять то количество малого и среднего бизнеса, который в городе стабилен. Сегодня мы сохраняем количество предпринимателей на уровне 2022 года.
Поздравляю вас с Днем предпринимательства. Успехов вам, роста вашего бизнесом и благосостояния, — заявил Вячеслав Горячкин.

Почетными грамотами главы города Нижний Тагил за достигнутые успехи в развитии предпринимательской деятельности наградили индивидуальных предпринимателей Ирину Синагубик и Валерия Черных, директоров ООО «Техно-Ателье», ООО «Среднеуральская торговая компания», ООО «АРТ ПАУЛА», ООО Симба, ООО «Большая перемена», ООО «К 5», Данилу Корнева, Вячеслава Смирнова, Светлану Мысовских, Светлану Сенникову, Ольгу Грачеву, Николая Родыгина и других. 

Фото: TagilCity.ru

Также участие в реализации региональных и муниципальных программ поддержки развития предпринимательства принимает Союз «Торгово-промышленная палата» города Нижний Тагил. Президент ТПП Борис Соколов вручил медали бизнесменам за их вклад в развитие муниципалитета и рассказал о подготовке фильма к сорокалетию возрождения предпринимательства в регионе.

Здесь сегодня собрался свет тагильского предпринимательства. Награды, которые мы вручаем, носят символический характер. Но тем не менее, этот знак внимания показывает, что власть видит ваши успехи. К сорокалетию возрождения предпринимательства мы готовим фильм, посвященный развитию бизнеса нашего города. И сегодня мы презентуем первую его часть, — рассказал Борис Соколов.

Медалями торгово-промышленной палаты России «За заслуги в предпринимательстве» наградили директоров ООО «Композит» и ООО «Проммеханика» Эдуарда Агафонова и Андрея Евдокимова.

Фото: TagilCity.ru

Руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев наградил тагильчан грамотами от имени возглавляемого фонда. 

Фото: TagilCity.ru

Напомним, много лет подряд Нижний Тагил является одним из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской области. В городе работают около 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В бизнес-секторе трудятся более 40 тысяч тагильчан.

По традиции в День российского предпринимательства от имени губернатора, министерства инвестиций и развития Свердловской области также были награждены наиболее отличившиеся бизнесмены Нижнего Тагила. Вадим Третьяков отметил важность работы предпринимателей муниципалитета для развития экономики региона.

Нижний Тагил — один из лидеров Горнозаводского округа по развитию бизнеса
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