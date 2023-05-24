Более 20 тагильчан получили награды за вклад в развитие бизнеса Свердловской области

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Церемония награждения представителей малого и среднего бизнеса в честь Дня предпринимательства состоялась 24 мая в Нижнем Тагиле. Бизнес-встреча проводилась в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке предпринимательской инициативы.
Индивидуальные предприниматели, руководители компаний получили благодарственные письма и почетные грамоты главы города, медали Торгово-промышленной платы, грамоты министерства инвестиций и развития, а также фонда поддержки предпринимательства Свердловской области.
Поздравил тагильчан-бизнесменов и вручил им награды от имени главы администрации Нижнего Тагила его первый заместитель — Вячеслав Горячкин.
Сложно переоценить вклад предпринимательства в развитие Нижнего Тагила, его экономическую составляющую. Даже в нынешних условиях, в условиях санкций, которые введены Западом, вы перестраиваетесь и реализуете свои проекты. Конечно, это создает сложности, но и открывает некие возможности. Тагильское предпринимательство сегодня является во многом брендом и символом надежности. В том числе и за пределами Нижнего Тагила. Уверен, что условия, которые есть в городе, которые дает, в том числе и крупный бизнес, позволяет сохранять то количество малого и среднего бизнеса, который в городе стабилен. Сегодня мы сохраняем количество предпринимателей на уровне 2022 года.
Поздравляю вас с Днем предпринимательства. Успехов вам, роста вашего бизнесом и благосостояния, — заявил Вячеслав Горячкин.
Почетными грамотами главы города Нижний Тагил за достигнутые успехи в развитии предпринимательской деятельности наградили индивидуальных предпринимателей Ирину Синагубик и Валерия Черных, директоров ООО «Техно-Ателье», ООО «Среднеуральская торговая компания», ООО «АРТ ПАУЛА», ООО Симба, ООО «Большая перемена», ООО «К 5», Данилу Корнева, Вячеслава Смирнова, Светлану Мысовских, Светлану Сенникову, Ольгу Грачеву, Николая Родыгина и других.
Также участие в реализации региональных и муниципальных программ поддержки развития предпринимательства принимает Союз «Торгово-промышленная палата» города Нижний Тагил. Президент ТПП Борис Соколов вручил медали бизнесменам за их вклад в развитие муниципалитета и рассказал о подготовке фильма к сорокалетию возрождения предпринимательства в регионе.
Здесь сегодня собрался свет тагильского предпринимательства. Награды, которые мы вручаем, носят символический характер. Но тем не менее, этот знак внимания показывает, что власть видит ваши успехи. К сорокалетию возрождения предпринимательства мы готовим фильм, посвященный развитию бизнеса нашего города. И сегодня мы презентуем первую его часть, — рассказал Борис Соколов.
Медалями торгово-промышленной палаты России «За заслуги в предпринимательстве» наградили директоров ООО «Композит» и ООО «Проммеханика» Эдуарда Агафонова и Андрея Евдокимова.
Руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев наградил тагильчан грамотами от имени возглавляемого фонда.
Напомним, много лет подряд Нижний Тагил является одним из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской области. В городе работают около 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В бизнес-секторе трудятся более 40 тысяч тагильчан.
По традиции в День российского предпринимательства от имени губернатора, министерства инвестиций и развития Свердловской области также были награждены наиболее отличившиеся бизнесмены Нижнего Тагила. Вадим Третьяков отметил важность работы предпринимателей муниципалитета для развития экономики региона.