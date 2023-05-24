Более 20 тагильчан получили награды за вклад в развитие бизнеса Свердловской области

Напомним, много лет подряд Нижний Тагил является одним из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской области. В городе работают около 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В бизнес-секторе трудятся более 40 тысяч тагильчан.