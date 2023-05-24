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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:27

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Дожди и грозы придут в Свердловскую область

24 мая 2023, 03:27
Фото: 1MI

Аномальная жара сменится похолоданием в Свердловской области

После жарких дней в Свердловской области похолодает, а также в регионе прогнозируются грозы и осадки. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

По словам Пулина, чем выше и продолжительнее сохраняется температура воздуха, тем более есть вероятность холодного фронта. Чем больше контраст между жарой и холодным фронтом, тем больше осадков и гроз.

Также метеоролог рассказал, что 24 мая в Свердловской области дневная температура составит +25... +30 градусов. В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность и температура +27... +29 градусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле жаркая погода до +30 градусов будет продолжаться до конца текущей недели. При этом ночи остаются прохладными.

30-градусная жара придет в Нижний Тагил на всю неделю
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Похолодание#Прогноз погоды#Осадки#Грозы#Температура воздуха#Природа
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