Дожди и грозы придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
По словам Пулина, чем выше и продолжительнее сохраняется температура воздуха, тем более есть вероятность холодного фронта. Чем больше контраст между жарой и холодным фронтом, тем больше осадков и гроз.
Также метеоролог рассказал, что 24 мая в Свердловской области дневная температура составит +25... +30 градусов. В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность и температура +27... +29 градусов.
Напомним, в Нижнем Тагиле жаркая погода до +30 градусов будет продолжаться до конца текущей недели. При этом ночи остаются прохладными.