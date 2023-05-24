Эксперты рассказали, произойдет ли на самом деле падение цен на квартиры в России

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на сведения «ИНКОМ-Недвижимости», средняя цена квадратного метра в старой Москве в прошлом месяце достигала 346,6 тысячи рублей. За текущий месяц этот показатель увеличился на 1,1%. В Новой Москве стоимость «квадрата», наоборот, опустилась: на 2% в течение месяца (до 228,1 тысячи рублей в апреле). В Московской области средняя стоимость метра снизилась на 0,3% за месяц (до 172,2 тысячи рублей).