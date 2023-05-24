Эксперты рассказали, произойдет ли на самом деле падение цен на квартиры в России

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на сведения «ИНКОМ-Недвижимости», средняя цена квадратного метра в старой Москве в прошлом месяце достигала 346,6 тысячи рублей. За текущий месяц этот показатель увеличился на 1,1%. В Новой Москве стоимость «квадрата», наоборот, опустилась: на 2% в течение месяца (до 228,1 тысячи рублей в апреле). В Московской области средняя стоимость метра снизилась на 0,3% за месяц (до 172,2 тысячи рублей).
Становится понятно, что, несмотря на заманчивые предложения, застройщики не планируют реально снижать цены. Так, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что средняя цена первичного жилья в столице за первые четыре месяца с начала года поднялась на 3,7% по сравнению с декабрем.
В общем по стране с апреля по май средняя стоимость «квадрата» в новостройках поднялась на 0,25%, до 119 тысяч рублей, а относительно уровня цен годичной давности – на 2,4%. Такую статистику удалось собрать риелторам компании «Этажи».
Если сравнивать динамику цен в крупных городах, то наибольшее подорожание квадратного метра за месяц зафиксировано в Краснодаре (+3,1%), Волгограде (+2,7%), Красноярске и Перми (+2,3%).