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Экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области из-за аномальной жары

24 мая 2023, 07:09
Фото: 1MI
В ближайшие пять дней с 24 по 29 мая в Свердловской области прогнозируется аномальная жара. Температура воздуха будет достигать +35 градусов.

В Екатеринбурге при этом в ближайшие дни температура воздуха не прогреется больше чем +30 градусов. В Нижнем Тагиле столбики термометров тоже не поднимутся больше 30 градусов. При этом в обоих городах в воскресенье ожидаются дожди.

В ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовали соблюдать правила поведения в условиях аномальной жары. В частности, спасатели рекомендуют остаться дома. В течение дня окна лучше держать закрытыми, особенности с солнечной стороны. Отмечается, что использование кондиционера уменьшает риск перегрева. Также важно пить достаточно жидкости.

Детей и животных даже на короткое время нельзя оставлять в транспорте. Прежде чем сесть в машину, рекомендуется открыть все окна и двери, а также включить кондиционер.

Также в МЧС предупредили, что при сильной жаре может осложниться пожароопасная обстановка.

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#Ирина Кирилова#Жара#Предупреждение#Погода#Природа#Свердловская область
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