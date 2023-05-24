Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Екатеринбурге при этом в ближайшие дни температура воздуха не прогреется больше чем +30 градусов. В Нижнем Тагиле столбики термометров тоже не поднимутся больше 30 градусов. При этом в обоих городах в воскресенье ожидаются дожди.
В ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовали соблюдать правила поведения в условиях аномальной жары. В частности, спасатели рекомендуют остаться дома. В течение дня окна лучше держать закрытыми, особенности с солнечной стороны. Отмечается, что использование кондиционера уменьшает риск перегрева. Также важно пить достаточно жидкости.
Детей и животных даже на короткое время нельзя оставлять в транспорте. Прежде чем сесть в машину, рекомендуется открыть все окна и двери, а также включить кондиционер.
Также в МЧС предупредили, что при сильной жаре может осложниться пожароопасная обстановка.