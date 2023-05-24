В Екатеринбурге при этом в ближайшие дни температура воздуха не прогреется больше чем +30 градусов. В Нижнем Тагиле столбики термометров тоже не поднимутся больше 30 градусов. При этом в обоих городах в воскресенье ожидаются дожди.