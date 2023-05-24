Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга. Достоянием общественности недавно стал список кандидатов в депутаты от «Единой России», уже якобы утвержденный. Журналисты сформировали на основе этого списка «карту лоббистов». Редакция TagilCity.ru выясняла, что у них получилось и что на этот счет думают политологи.