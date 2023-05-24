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Элиты борются за места в Гордуме, а Нижний Тагил вновь накрыло смогом

24 мая 2023, 14:47
Фото: Фото: Midjourney
Элиты борются за места в новом созыве Гордумы Екатеринбурга, а Нижний Тагил вновь накрыло смогом. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 мая.

Травмпункт горбольницы №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле отремонтируют. Помещение станет более удобным для маломобильных пациентов. Однако региональный Минздрав пока заявку не утвердил.

Свердловский Минздрав пока не утвердил ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле
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20 миллионов рублей заплатит ПАО «Уралхимпласт» управляющей компании «Райкомхоз НТ» за необоснованное обогащение. Организации заключили договор на очистку сточных вод. Истец перечислил ответчику 18,4 миллиона рублей по договору, однако выяснилось, что необходимости в этом документе не было, так как эти услуги должен был оказывать «Водоканал — НТ».

20 млн отсудила УК из Нижнего Тагила у «Уралхимпласта» из-за очистки сточных вод
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Режим НМУ первой степени опасности продлен в Нижнем Тагиле до 29 мая. В воздухе города продолжают регулярно улавливать превышения концентрации вредных веществ.

НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле продлены до 29 мая
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Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга. Достоянием общественности недавно стал список кандидатов в депутаты от «Единой России», уже якобы утвержденный. Журналисты сформировали на основе этого списка «карту лоббистов». Редакция TagilCity.ru выясняла, что у них получилось и что на этот счет думают политологи.

Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
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Ряд дорог перероют в Нижнем Тагиле 27 и 28 мая в связи с первенством по велосипедному спорту. Ограничение будет действовать с 8.00 до 16.00 на проспектах Вагоностроителей и Дзержинского.

Из-за велопробега в выходные на Вагонке в Нижнем Тагиле перекроют дороги
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