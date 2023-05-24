Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Травмпункт горбольницы №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле отремонтируют. Помещение станет более удобным для маломобильных пациентов. Однако региональный Минздрав пока заявку не утвердил.
20 миллионов рублей заплатит ПАО «Уралхимпласт» управляющей компании «Райкомхоз НТ» за необоснованное обогащение. Организации заключили договор на очистку сточных вод. Истец перечислил ответчику 18,4 миллиона рублей по договору, однако выяснилось, что необходимости в этом документе не было, так как эти услуги должен был оказывать «Водоканал — НТ».
Режим НМУ первой степени опасности продлен в Нижнем Тагиле до 29 мая. В воздухе города продолжают регулярно улавливать превышения концентрации вредных веществ.
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга. Достоянием общественности недавно стал список кандидатов в депутаты от «Единой России», уже якобы утвержденный. Журналисты сформировали на основе этого списка «карту лоббистов». Редакция TagilCity.ru выясняла, что у них получилось и что на этот счет думают политологи.
Ряд дорог перероют в Нижнем Тагиле 27 и 28 мая в связи с первенством по велосипедному спорту. Ограничение будет действовать с 8.00 до 16.00 на проспектах Вагоностроителей и Дзержинского.