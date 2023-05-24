Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга

Также журналисты указывают на связь некоторых кандидатов с теми или иными корпорациями. Если в каких-то случаях аффилированность очевидна (к примеру, в списке оказались: исполнительный директор «УГМК-Макаровский» Дмитрий Старожилов, начальник управления организационного управления службы директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов и директор волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников), то в других — логика коллег не очень понятна. Но, тем не менее. Во «фракцию УГМК» могут войти три человека, от РМК и ГК «Ренова» — по двое, и от ГК «Синара» — один кандидат.