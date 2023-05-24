Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Первым список опубликовал анонимный telegram-канал «Не для протокола», который в соцсети связывают с резиденцией свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
«Так выглядит окончательный список кандидатов в думу Екатеринбурга, согласованный губернатором. Орлов, Шипулин и Карякин от мандатов откажутся», — значится в описании к посту.
Как видим, на самом изображении ничего конкретного не утверждается, однако цвета «партии власти» и слоган «команда губернатора» как бы намекают.
Неудивительно, что журналисты тут же распределили упомянутых там кандидатов по «группам влияния». Кто, мол, чьи интересы, якобы, представляет.
Вообще, лоббизм в России до сих пор не регламентирован и утверждение, что тот или иной депутат представляет чьи-то интересы (кроме своих избирателей), может быть воспринято, как обвинение.
«Высокооплачиваемые закулисные дельцы, агенты крупных банков и монополий, оказывающие большое влияние в кулуарах конгресса (парламента) на конгрессменов (членов конгресса) и направляющие их действия по указаниям монополистов путём подкупа и взяток при проведении законов, размещении правительственных заказов, назначении „своих людей“ на выгодные посты и т. п. в интересах монополистического капитала», — определение термина «лоббисты» в «Кратком словаре иностранных слов» издания 1952 года.
Мы ничего подобного утверждать не будем, но для удобства воспользуемся предложенными в СМИ терминами: «группа Орлова», «группа Кочеткова», «группа Вихарева» и так далее.
Как же будет выглядеть Дума уральской столицы, если предположить, что утверждения СМИ по поводу «групп влияния» правдивы и все эти кандидаты выиграют предвыборную кампанию?
Самой многочисленной в предложенном списке оказалась «группа Орлова» — 11 человек. Вот что говорят про нее инсайдеры TagilCity.ru.
«Это депутаты, лояльные мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. К примеру, Орлов последовательно выступает против отдачи муниципальных предприятий в концессии. Соответственно, эти депутаты смогут отстаивать его интересы на заседаниях Гордумы. В целом же „орловцев“ можно назвать центристами. Они предпочтут поддерживать статус кво», — рассказал собеседник TagilCity, пожелавший остаться неназванным.
На втором месте — «группа Кочеткова» (5 человек).
«Они будут представлять интересы бизнесмена Виталия Кочеткова. Это целая империя: там и оператор связи „Мотив“, и банки, и много всего. Продолжая тему концессий, Кочетков как раз добивается, чтобы МУПы были переданы в частные руки. Особенно его интересует „Водоканал“. Даже если на это предприятие наложат лапу крупные игроки федерального масштаба, он с помощью своих депутатов сумеет осложнить процесс. Соответственно, придется с ним как-то договариваться. Вот зачем Кочеткову нужны депутаты в Гордуме», — продолжил наш собеседник.
На третьем месте — «группа Вихарева» (4 человека). СМИ также называют депутата Гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева главой неофициальной «медицинской фракции» в городском парламенте.
«Алексей Вихарев — сын известного в Екатеринбурге „авторитета“ Андрея Вихарева, тесть основателя ОПС „Уралмаш“ Сергея Терентьева и брат главы Белоярского городского округа Григория Вихарева. Как видим, интересов, которые нужно представлять, тут хватает. К примеру, интересы бизнес-империи „уралмашевских“ охватывают и рынок управляющих компаний, и коммунальный бизнес (вывоз мусора), и много чего еще», — рассказывает наш инсайдер.
Также журналисты указывают на связь некоторых кандидатов с теми или иными корпорациями. Если в каких-то случаях аффилированность очевидна (к примеру, в списке оказались: исполнительный директор «УГМК-Макаровский» Дмитрий Старожилов, начальник управления организационного управления службы директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов и директор волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников), то в других — логика коллег не очень понятна. Но, тем не менее. Во «фракцию УГМК» могут войти три человека, от РМК и ГК «Ренова» — по двое, и от ГК «Синара» — один кандидат.
Напомним, речь идет о списке кандидатов от «партии власти», самой влиятельной партии в России. Шансы победить в предвыборной гонке у них достаточно высоки. Злые языки могли бы очень много сказать о городском парламенте в такой конфигурации, о взаимосвязи политики и экономики и так далее. Но есть и другая точка зрения.
Дело в том, что депутаты не могут напрямую принять решение в пользу той или иной организации. За этим пристально следят соответствующие органы.
«Я думаю, в случае корпораций, это, скорее, вопрос престижа, статуса — иметь своего представителя в Гордуме, не более. Как говорится, игрушки мальчиков и мужчин отличаются лишь стоимостью. Прямую экономическую выгоду принести кому бы то ни было депутаты физически не способны, это просто не их компетенция», — рассказал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
Действительно, на агитацию в ходе предвыборных кампаний тратятся десятки миллионов рублей. Сложно представить, какие именно задачи и сколько таких задач пришлось бы решить депутату, чтобы расплатиться со своим «спонсором»? Да и тому же «спонсору» не проще ли было бы «отблагодарить» этими миллионами нужного чиновника и получить гарантированное решение своего вопроса?
«Вообще, ценность мандата в Гордуме Екатеринбурга очень „перегрета“, — резюмировал эксперт.
По его словам, это может быть делом рук политтехнологов, убедивших своих работодателей, что без «ручного депутата» те, как без рук. Но логику политтехнологов можно понять — они делают это ради выгодного для лично них подряда. Логику тех, кто платит за эти «фестивали неслыханной щедрости», понять уже сложнее.
Ярким примером здесь может стать история политической карьеры основателя корпорации «Маяк» Владимира Конькова. Когда он получил мандат депутата свердловского Заксобрания, журналисты предположили, что Коньков собирается использовать свои новые возможности для борьбы с горадминистрацией Екатеринбурга и продвижения своего бизнеса.
Но вот прошли годы, можно подвести итоги. Удалось ли Конькову свергнуть, скажем, Владимира Тунгусова или любого другого городского чиновника? Нет. Добыл ли он для своей корпорации хоть что-то полезное? Насколько известно широкой общественности — нет.
Поэтому реально депутат способен принести пользу только… своим избирателям, жителям Екатеринбурга. А уж кто из наших будущих «слуг народа» принесет нам пользу — скоро увидим.