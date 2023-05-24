Фельдшера из Краснотурьинска будут судить за подделку справок о вакцинации

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фельдшера прививочного кабинета Краснотурьинской городской больницы № 1, сообщает региональная прокуратура.
Следствие полагает, что с августа 2021 года по май 2022 года женщина за деньги давала людям фейковые документы. В них говорилось о том, что человек якобы вакцинирован. Фактически же эти люди не были вакцинированы.
Известно, что фельдшер получила 2,3 тысячи рублей в виде взяток. Ими она уже распорядилась. Уголовное дело направлено в суд.