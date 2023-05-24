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Фельдшера из Краснотурьинска будут судить за подделку справок о вакцинации

24 мая 2023, 08:25
Фото: 1MI
Сразу по нескольким уголовным статьям обвиняют фельдшера из Краснотурьинска. Это подлог, взяточничество и мошенничество.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фельдшера прививочного кабинета Краснотурьинской городской больницы № 1, сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что с августа 2021 года по май 2022 года женщина за деньги давала людям фейковые документы. В них говорилось о том, что человек якобы вакцинирован. Фактически же эти люди не были вакцинированы.

Известно, что фельдшер получила 2,3 тысячи рублей в виде взяток. Ими она уже распорядилась. Уголовное дело направлено в суд.

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#Елена Озерова#Фельдшер#Справки#Документы#Вакцинация#Происшествия#Свердловская область
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