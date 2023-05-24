Гастроэнтеролог объясняет, как состояние печени влияет на здоровье мужчин

Однако наиболее частой причиной проблем является жировой гепатоз, который характеризуется избыточным накоплением жира в печени. Уровень жира можно определить только с помощью ультразвукового исследования (УЗИ). Внешние признаки, такие как жировой отложение в области талии и характерные складки под ребрами на спине, могут свидетельствовать о проблемах с уровнем тестостерона у мужчин.