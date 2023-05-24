Гастроэнтеролог объясняет, как состояние печени влияет на здоровье мужчин

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По ее словам, клетки печени производят специальный белок, известный как глобулин, который играет важную роль в поддержании нормального уровня половых гормонов. Об этом сообщает «Газета.ru».
Особое внимание следует обратить на уровень тестостерона. Если функционирование печени нарушается, то уровень этого гормона в организме мужчины снижается, что влияет на общий гормональный фон. Андрогенный дефицит, связанный с недостатком тестостерона, встречается у каждого третьего мужчины в репродуктивном возрасте.
Снижение либидо, усталость, потеря силы и выносливости, изменения настроения, раздражительность, ослабленные утренние эрекции, потребность в дневном сне и ухудшение работоспособности — вот признаки снижения уровня этого гормона, перечислила специалист, пишет 360tv.ru.
Однако наиболее частой причиной проблем является жировой гепатоз, который характеризуется избыточным накоплением жира в печени. Уровень жира можно определить только с помощью ультразвукового исследования (УЗИ). Внешние признаки, такие как жировой отложение в области талии и характерные складки под ребрами на спине, могут свидетельствовать о проблемах с уровнем тестостерона у мужчин.