Известная преподаватель УГЛТУ скончалась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
В университете о ней отзываются как о позитивном человеке, которого уважали студенты и коллеги. Коллектив скорбит об утрате и выражает соболезнования близким и родным.
Трудилась Людмила Демидова на кафедре общей и неорганической химии более 30 лет. Она начинала карьеру с преподавания общей и неорганической химии. За годы жизни она создала более 40 научных трудов и более 20 учебно-методических разработок.
Прощание с преподавателем состоится 27 мая в 13:50 в траурном зале Крематория на Сибирском тракте, 10 километр, 1/1.