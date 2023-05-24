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Известная преподаватель УГЛТУ скончалась в Екатеринбурге

24 мая 2023, 09:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге скончалась преподаватель УГЛТУ Людмила Демидова

Известная преподаватель из Уральского лесотехнического университета Людмила Демидова скончалась в Екатеринбурге. Ей было 77 лет.

В университете о ней отзываются как о позитивном человеке, которого уважали студенты и коллеги. Коллектив скорбит об утрате и выражает соболезнования близким и родным.

Фото: сайт Уральского государственного лесотехнического университета

Трудилась Людмила Демидова на кафедре общей и неорганической химии более 30 лет. Она начинала карьеру с преподавания общей и неорганической химии. За годы жизни она создала более 40 научных трудов и более 20 учебно-методических разработок.

Прощание с преподавателем состоится 27 мая в 13:50 в траурном зале Крематория на Сибирском тракте, 10 километр, 1/1.

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