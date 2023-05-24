На складах за ИК-6 в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В тушении огня принимали участие сотрудники МЧС, а также пожарные расчеты ИК-6 и ИК-13, чтобы предотвратить перекидывание огня на ИК-6.
Чьи склады неизвестно. Сгорели медикаменты, декорации, новогодняя атрибутика. Приехали три пожарные машины и скорая помощь, — сообщил TagilCity.ru очевидец произошедшего.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. В результате пожара были повреждены перекрытие, кровля, а также вещи, находившиеся внутри хозяйственного строения.
Причина пожара в настоящий момент неизвестна. Информации о пострадавших нет. Специалистами проводится проверка по факту происшествия.
Напомним, 5 мая 2023 года в Екатеринбурга произошел пожар на промышленных складах. Площадь горения составила 4 тысячи квадратных метров. В прокуратуре была организована проверка.