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На складах за ИК-6 в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар

24 мая 2023, 04:19
Фото: TagilCity.ru
На складах за ИК-6 в Нижнем Тагиле вечером 23 мая полыхал пожар. Об этом TagilCity.ru рассказал один из жителей близстоящих домов, ставший очевидцем инцидента.

В тушении огня принимали участие сотрудники МЧС, а также пожарные расчеты ИК-6 и ИК-13, чтобы предотвратить перекидывание огня на ИК-6.

Чьи склады неизвестно. Сгорели медикаменты, декорации, новогодняя атрибутика. Приехали три пожарные машины и скорая помощь, — сообщил TagilCity.ru очевидец произошедшего.
Фото: TagilCity.ru

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. В результате пожара были повреждены перекрытие, кровля, а также вещи, находившиеся внутри хозяйственного строения.

Причина пожара в настоящий момент неизвестна. Информации о пострадавших нет. Специалистами проводится проверка по факту происшествия.

Напомним, 5 мая 2023 года в Екатеринбурга произошел пожар на промышленных складах. Площадь горения составила 4 тысячи квадратных метров. В прокуратуре была организована проверка.

Из-за пожара на складах в Екатеринбурге проводится проверка
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Тушение#Склады#ИК №6#Ик-13#Инцидент#МЧС#Происшествия#Эксклюзив
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