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На сцепке между вагонами из Екатеринбурга в Адлер поехал мужчина

24 мая 2023, 10:45
Фото: 1MI
Житель Перми решил добраться до Адлера из Екатеринбурга на сцепке между вагонами.

28-летний мужчина забрался на сцепку, когда поезд стоял на вокзале в Екатеринбурге. Сняли его оттуда на станции Ревда, когда он успел преодолеть уже более 50 километров.

Известно, что мужчина безработный. В последнее время он жил с девушкой в Екатеринбурге. Когда они расстались, он решил уехать на море, чтобы отдохнуть.

Денег на путешествие у него не оказалось поэтому, чтобы не покупать билеты на поезд, он выбрал такой вариант проезда, отметили в МВД России по УрФО.

В результате мужчине назначили штраф в 2,5 тысячи рублей.

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#Екатеринбург#Вагоны#Сцепка#Штраф#Происшествия#Елена Озерова
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