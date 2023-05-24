На сцепке между вагонами из Екатеринбурга в Адлер поехал мужчина

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
28-летний мужчина забрался на сцепку, когда поезд стоял на вокзале в Екатеринбурге. Сняли его оттуда на станции Ревда, когда он успел преодолеть уже более 50 километров.
Известно, что мужчина безработный. В последнее время он жил с девушкой в Екатеринбурге. Когда они расстались, он решил уехать на море, чтобы отдохнуть.
Денег на путешествие у него не оказалось поэтому, чтобы не покупать билеты на поезд, он выбрал такой вариант проезда, отметили в МВД России по УрФО.
В результате мужчине назначили штраф в 2,5 тысячи рублей.