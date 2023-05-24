Насиловавший 5 часов жительницу Екатеринбурга мужчина сбежал от суда

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
Он находился под домашним арестом, но срезал браслет и сбежал, пишет Е1. Об этом стало известно от друга жертвы насильника.
Он рассказал, что об этом им стало известно случайно. Они хотели обжаловать домашний арест, посчитав эту мера наказания слишком мягкой, как вдруг узнали, что он сбежал.
ЧП произошло в апреле, когда 45-летний злоумышленник предложил подвезти 22-летнюю девушку до дома. Однако он завез ее в безлюдное место и изнасиловал. Потом он отвез ее домой, а в полиции говорил, что все было добровольно.
Ранее он был судим за убийство. Во ФСИН подтвердили информацию и добавили, что 11 мая рецидивист с разрешения следователя выехал в Екатеринбург в больницу, но не вернулся – срезал браслет и сбежал. Он объявлен в розыск.