Незаконной признана блокировка карт в транспорте Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Компания «И-Сеть», выступающая в роли оператора платежей, за проезд в городском транспорте уральской столицы, получила предупреждение от прокуратуры. Причина – апрельская блокировка транзакций по банковским картам для пассажиров, пишет Е1.
По словам прокуроров, компания не должна была блокировать платежи – это незаконного. К такому выводу они пришли даже учитывая тот факт, что некоторые пассажиры жульничали.