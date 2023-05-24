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Незаконной признана блокировка карт в транспорте Екатеринбурга

24 мая 2023, 11:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге признали незаконной блокировку банковских карт в транспорте.

Компания «И-Сеть», выступающая в роли оператора платежей, за проезд в городском транспорте уральской столицы, получила предупреждение от прокуратуры. Причина – апрельская блокировка транзакций по банковским картам для пассажиров, пишет Е1.

По словам прокуроров, компания не должна была блокировать платежи – это незаконного. К такому выводу они пришли даже учитывая тот факт, что некоторые пассажиры жульничали.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Прокуратура#Блокировка#Карты#Общественный транспорт#Транспорт
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