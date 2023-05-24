Нижний Тагил — один из лидеров Горнозаводского округа по развитию бизнеса

Много лет подряд Нижний Тагил является одним из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской области. В городе работают около 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В бизнес-секторе трудятся более 40 тысяч тагильчан.

Бизнес-встреча по случаю празднования Дня предпринимателя в Нижнем Тагиле проводилась в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. На торжественном мероприятии бизнес-сообщество города Нижний Тагил с профессиональным праздником поздравил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Также он отметил важность работы предпринимателей для развития экономики региона. В Свердловской области традиционно поддерживается региональный бизнес. Многое уже сделано и не мало планируется сделать для повышения инвестиционной привлекательности области. Хочу поздравить присутствующих с Днем российского предпринимательства и выразить большую благодарность за ваш каждодневный труд, за то, что вы вкладываете в экономику Свердловской области, создаете рабочие места, делаете нашу жизнь комфортной. Я хочу пожелать вам драйва. Хочу пожелать вам дальнейшего развития. И чтобы в жизни не было ситуаций, которые позволили бы вам опустить руки, — сказал Вадим Третьяков. Фото: TagilCity.ru Свердловская область занимает лидирующую позицию по развитию малого и среднего бизнеса в России. Количество предприятий, занятых в сфере малого бизнеса предпринимательства, превысило 200 тысяч. Этот тренд на увеличение сохраняется. В Нижнем Тагиле численность предпринимателей также растет — в 10 тысячах организаций трудятся почти 4 десятка жителей города. Отметим, центр поддержки предпринимательства Свердловской области был создан на год раньше своего федерального аналога. Представители разных регионов страны приезжают, чтобы перенять опыт и знания свердловского бизнес-сегмента. По традиции в День российского предпринимательства от имени губернатора, министерства инвестиций и развития Свердловской области были награждены наиболее отличившиеся бизнесмены Нижнего Тагила. Отмеченные грамотами и благодарственными письмами представители малого бизнеса внесли вклад в развитие экономики региона. Фото: TagilCity.ru Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев также поздравил своих коллег с праздником и вручил им награды. Если говорить про Нижний Тагил, это вообще уникальный сплав, который состоит из нескольких компонентов. Большое количество проектов, большое количество инициатив, займов — вообще по всем показателям Нижний Тагил один из лидеров Горнозаводского округа по развитию бизнеса, — заявил Валерий Пиличев. Фото: TagilCity.ru