НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле продлены до 29 мая

Текущий режим НМУ начался еще две недели назад, 11 мая. За этот период превышения ПДК вредных веществ только в Нижнем Тагиле зафиксированы постами УГМС в течение 7 дней, еще дважды превышения фиксировал прибор «Геолан-1П», которым пользуется редакция TagilCity.ru.