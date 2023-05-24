НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле продлены до 29 мая

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Текущий режим НМУ начался еще две недели назад, 11 мая. За этот период превышения ПДК вредных веществ только в Нижнем Тагиле зафиксированы постами УГМС в течение 7 дней, еще дважды превышения фиксировал прибор «Геолан-1П», которым пользуется редакция TagilCity.ru.
В связи с установившейся погодой режим НМУ в регионе продлен вплоть до вечера 29 мая. Все дни НМУ жители Нижнего Тагила жалуются на ухудшение самочувствия и обострение болезней дыхательной системы:
У меня на фоне аллергии на выбросы и гарь обострился гайморит, пришлось уйти на больничный, благо, обошлось без госпитализации, — рассказывает редакции TagilCity.ru житель ГГМ Сергей.