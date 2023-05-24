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НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле продлены до 29 мая

24 мая 2023, 04:12
Фото: 1MI
Вечером 23 мая в Свердловской области вновь продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. В воздухе Нижнего Тагила регулярно улавливают превышения концентрации вредных веществ.

Текущий режим НМУ начался еще две недели назад, 11 мая. За этот период превышения ПДК вредных веществ только в Нижнем Тагиле зафиксированы постами УГМС в течение 7 дней, еще дважды превышения фиксировал прибор «Геолан-1П», которым пользуется редакция TagilCity.ru.

В связи с установившейся погодой режим НМУ в регионе продлен вплоть до вечера 29 мая. Все дни НМУ жители Нижнего Тагила жалуются на ухудшение самочувствия и обострение болезней дыхательной системы:

У меня на фоне аллергии на выбросы и гарь обострился гайморит, пришлось уйти на больничный, благо, обошлось без госпитализации, — рассказывает редакции TagilCity.ru житель ГГМ Сергей.
Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Свердловская область#Экология#Здоровье#Эксклюзив#Выбросы#Погода#Дым#НМУ
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