Новый скалодром за 760 тысяч установят в педколледже на 9-м поселке в Нижнем Тагиле

Педколледж №2 располагается по улице Сергея Коровина на 9-м поселке в Нижнем Тагиле. Исполнитель закупки обязуется поставить и смонтировать новый скалодром в течение 60 календарных дней. В закупке указаны все необходимые функциональные, технические и качественные характеристики товара. Срок гарантии — 12 месяцев.