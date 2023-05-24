Новый скалодром за 760 тысяч установят в педколледже на 9-м поселке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Педколледж №2 располагается по улице Сергея Коровина на 9-м поселке в Нижнем Тагиле. Исполнитель закупки обязуется поставить и смонтировать новый скалодром в течение 60 календарных дней. В закупке указаны все необходимые функциональные, технические и качественные характеристики товара. Срок гарантии — 12 месяцев.
Прием заявок будет проходить до 31 мая. Уже 1 июня пройдет подведение итогов. Интересно, что, согласно документации, приоритет будет отдаваться товарам российского происхождения.