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Новый скалодром за 760 тысяч установят в педколледже на 9-м поселке в Нижнем Тагиле

24 мая 2023, 06:46
Фото: 1MI
Нижнетагильский педколледж №2 закупит оборудования для установки нового скалодрома. На эти нужды руководство учебного заведения выделило 766 тысяч рублей.

Педколледж №2 располагается по улице Сергея Коровина на 9-м поселке в Нижнем Тагиле. Исполнитель закупки обязуется поставить и смонтировать новый скалодром в течение 60 календарных дней. В закупке указаны все необходимые функциональные, технические и качественные характеристики товара. Срок гарантии — 12 месяцев.

Прием заявок будет проходить до 31 мая. Уже 1 июня пройдет подведение итогов. Интересно, что, согласно документации, приоритет будет отдаваться товарам российского происхождения.

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