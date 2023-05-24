Обиженная на бывшего жительница Екатеринбурга разрисовала его машину

Сама девушка заявила, что автомобиль она не портила. По ее словам, у пары есть ребенок. Ему еще не исполнился один год. По словам девушки, бывший супруг вкладывает все деньги в бизнес, а она начала работать сразу после родов, чтобы прокормить семью. По словам девушки, за дом есть долги. Однако ее супруг, отмечает девушка, заявил, что ей ничего не положено.