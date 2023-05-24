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Обиженная на бывшего жительница Екатеринбурга разрисовала его машину

24 мая 2023, 06:13
Фото: "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)" Вконтакте
Разрисованную гневными надписями машину обнаружили в Екатеринбурге на улице Сурикова. На Toyota Corolla красной и черной красками написали несколько фраз.

Сделала это разгневанная девушка. Она решила отомстить своему бывшему. По словам 36-летнего владельца иномарки Дмитрия, его бывшая возлюбленная угнала машину и разукрасила ее, пишет Е1.

Когда водитель обнаружил, что его автомобиль пропал, то сразу обратился в полицию. Он был найден в таком состоянии. По словам владельца, девушка на него обиделась из-за расставания.

Сама девушка заявила, что автомобиль она не портила. По ее словам, у пары есть ребенок. Ему еще не исполнился один год. По словам девушки, бывший супруг вкладывает все деньги в бизнес, а она начала работать сразу после родов, чтобы прокормить семью. По словам девушки, за дом есть долги. Однако ее супруг, отмечает девушка, заявил, что ей ничего не положено.

Затем — избили перед двумя детьми и матерью и убежали. Расстались смешно — он просто сбежал. Любила его, но конфликты были всегда, как только разговор заходил про деньги. Он сразу начинал нервничать, все ссоры в доме были из-за денег. Я пожаловалась друзьям и подругам. Не в курсе, кто ему машину размалевал, — заявила девушка.

Она также рассказала, что мужчина написал на нее в полицию заявление.

Жительница Березовского попыталась при помощи полиции отомстить бывшему
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#Ирина Кирилова#Машина#Иномарка#Обида#Ссора#Конфликт#Общество#Екатеринбург
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