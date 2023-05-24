Обиженная на бывшего жительница Екатеринбурга разрисовала его машину

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Сделала это разгневанная девушка. Она решила отомстить своему бывшему. По словам 36-летнего владельца иномарки Дмитрия, его бывшая возлюбленная угнала машину и разукрасила ее, пишет Е1.
Когда водитель обнаружил, что его автомобиль пропал, то сразу обратился в полицию. Он был найден в таком состоянии. По словам владельца, девушка на него обиделась из-за расставания.
Сама девушка заявила, что автомобиль она не портила. По ее словам, у пары есть ребенок. Ему еще не исполнился один год. По словам девушки, бывший супруг вкладывает все деньги в бизнес, а она начала работать сразу после родов, чтобы прокормить семью. По словам девушки, за дом есть долги. Однако ее супруг, отмечает девушка, заявил, что ей ничего не положено.
Затем — избили перед двумя детьми и матерью и убежали. Расстались смешно — он просто сбежал. Любила его, но конфликты были всегда, как только разговор заходил про деньги. Он сразу начинал нервничать, все ссоры в доме были из-за денег. Я пожаловалась друзьям и подругам. Не в курсе, кто ему машину размалевал, — заявила девушка.
Она также рассказала, что мужчина написал на нее в полицию заявление.