Обвиняемая в убийстве троих детей жительница Екатеринбурга пробудет в СИЗО до осени

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
После того, как все случилось, Анастасия рассказала все своей матери. Последняя работает в монастыре Калужской области. Родные рассказали о письме женщины в полицию. Когда правоохранители вскрыли двери в квартиру, где проживала семья, то увидели, что Анастасия спала на сложенных в спальне телах детей.
После задержания подозреваемая рассказывала, что «спасала» детей от бесов мужа. Последний за сутки до трагедии уехал к родителям в Верхний Уфалей.
На данный момент Анастасия Петрова проходит психолого-психиатрическую экспертизу. По словам ее отца, в начале июня станут известны результаты. Если женщина будет признана вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.