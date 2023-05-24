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Обвиняемая в убийстве троих детей жительница Екатеринбурга пробудет в СИЗО до осени

24 мая 2023, 11:09
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга Анастасия пробудет в СИЗО до 25 сентября. Женщина обвиняется в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей 10 и 15 лет. Инцидент случился 26 декабря 2022 года.

После того, как все случилось, Анастасия рассказала все своей матери. Последняя работает в монастыре Калужской области. Родные рассказали о письме женщины в полицию. Когда правоохранители вскрыли двери в квартиру, где проживала семья, то увидели, что Анастасия спала на сложенных в спальне телах детей.

После задержания подозреваемая рассказывала, что «спасала» детей от бесов мужа. Последний за сутки до трагедии уехал к родителям в Верхний Уфалей.

На данный момент Анастасия Петрова проходит психолого-психиатрическую экспертизу. По словам ее отца, в начале июня станут известны результаты. Если женщина будет признана вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал свою версию случившегося
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