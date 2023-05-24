Обвиняемая в убийстве троих детей жительница Екатеринбурга пробудет в СИЗО до осени

После того, как все случилось, Анастасия рассказала все своей матери. Последняя работает в монастыре Калужской области. Родные рассказали о письме женщины в полицию. Когда правоохранители вскрыли двери в квартиру, где проживала семья, то увидели, что Анастасия спала на сложенных в спальне телах детей.