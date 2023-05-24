Пассажирку экстренно посаженного самолета из ХМАО увезли в наркологический центр

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Ее забрала из аэропорта машина реанимации и доставила в больницу, сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино». По данным полиции, женщину увезли в наркодиспансер, так как предполагается, что у нее случилась передозировка наркотиками. Также с рейса была снята и ее подруга для освидетельствования, пишет Properm.ru.
В пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте сообщили, что на данный момент проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Известно, что в 21:20 судно вылетело из Перми. Однако госпитализированная пассажирка и ее подруга остались на земле.