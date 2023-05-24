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Пассажирку экстренно посаженного самолета из ХМАО увезли в наркологический центр

24 мая 2023, 04:36
Фото: 1MI

Стали известны подробности экстренной посадки самолета из ХМАО

Самолет рейса Сургут — Москва компании Utair совершил экстренную посадку в Перми 22 мая. Одной из пассажирок на борту стало плохо.

Ее забрала из аэропорта машина реанимации и доставила в больницу, сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино». По данным полиции, женщину увезли в наркодиспансер, так как предполагается, что у нее случилась передозировка наркотиками. Также с рейса была снята и ее подруга для освидетельствования, пишет Properm.ru.

В пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте сообщили, что на данный момент проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Известно, что в 21:20 судно вылетело из Перми. Однако госпитализированная пассажирка и ее подруга остались на земле.

Замглавы Минобрнауки умер в самолете
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#Ирина Кирилова#Самолет#Пассажир#Посадка#Полиция#Проверка#Происшествия#Новости УрФО#Пермь#ХМАО
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