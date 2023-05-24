Пассажирку экстренно посаженного самолета из ХМАО увезли в наркологический центр

Ее забрала из аэропорта машина реанимации и доставила в больницу, сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино». По данным полиции, женщину увезли в наркодиспансер, так как предполагается, что у нее случилась передозировка наркотиками. Также с рейса была снята и ее подруга для освидетельствования, пишет Properm.ru.