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Педофил совершил развратные действия с девочками в подъезде в Екатеринбурге

24 мая 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении местного жителя, который зашел за двумя малолетними девочками в подъезд и совершил там действия сексуального характера.

Ранее судимому екатеринбуржцу 60 лет. Его признали виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении двух малолетних).

Следствие полагает, что в конце января 2023 года в квадрате улиц Свердлова - Азина мужчина зашел в подъезд за девочками, где совершил противоправное деяние. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима.

Задержали его на следующий день после преступления. Его вычислили во время патрулирования на одной из улиц около железнодорожного вокзала. В Екатеринбурге он не имел дома и скитался по улицам.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Педофил#Девочки#Подъезд#Уголовное дело#Криминал
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