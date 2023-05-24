Педофил совершил развратные действия с девочками в подъезде в Екатеринбурге

Следствие полагает, что в конце января 2023 года в квадрате улиц Свердлова - Азина мужчина зашел в подъезд за девочками, где совершил противоправное деяние. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима.



Задержали его на следующий день после преступления. Его вычислили во время патрулирования на одной из улиц около железнодорожного вокзала. В Екатеринбурге он не имел дома и скитался по улицам.



