Погоня со стрельбой за пьяным водителем в Свердловской области попала на видео

Posted Сегодня, 04:44
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Автоинспекторы заметили на дороге иномарку Renault Logan, которая показалась им подозрительной, и просигнализировали водителю об остановке. Однако мужчина, сидевший за рулем, решил от них скрыться, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Полицейские последовали за ним. Водитель, продолжавший ехать, несколько раз выезжал на встречную полосу, чем создавал угрозу ДТП. В какой-то момент сотрудники ДПС выстрелили в воздух в качестве предупреждения, и тогда мужчина остановился.
В салоне автомобиля также находились двое пассажиров: 32-летний мужчина и 44-летняя женщина. Пассажиры тоже находились в алкогольном опьянении.
Как оказалось, водитель проживает в Тюмени. У него была судимость за повторное вождение в пьяном виде. По его словам, он работает таксистом, а машину берет в аренду. За руль в нетрезвом состоянии он сел, дабы купить еще алкоголя.
В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело. Автомобиль был отправлен на штрафную стоянку, а информацию об инциденте направят в организацию, где водитель работает.
Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель такси напал на пассажира, отказав ему в поездке. После инцидента в службе такси пассажиру сообщили, что водитель работать у них больше не будет.