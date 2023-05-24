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Погоня со стрельбой за пьяным водителем в Свердловской области попала на видео

24 мая 2023, 04:44
Фото: 1MI

Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем в Свердловской области

Сотрудники полиции во время погони за пьяным водителем открыли стрельбу, чтобы остановить его. Инцидент произошел на трассе Байкалово — Туринская Слобода — Туринск вечером 21 мая 2023 года.

Автоинспекторы заметили на дороге иномарку Renault Logan, которая показалась им подозрительной, и просигнализировали водителю об остановке. Однако мужчина, сидевший за рулем, решил от них скрыться, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Полицейские последовали за ним. Водитель, продолжавший ехать, несколько раз выезжал на встречную полосу, чем создавал угрозу ДТП. В какой-то момент сотрудники ДПС выстрелили в воздух в качестве предупреждения, и тогда мужчина остановился.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

В салоне автомобиля также находились двое пассажиров: 32-летний мужчина и 44-летняя женщина. Пассажиры тоже находились в алкогольном опьянении.

Как оказалось, водитель проживает в Тюмени. У него была судимость за повторное вождение в пьяном виде. По его словам, он работает таксистом, а машину берет в аренду. За руль в нетрезвом состоянии он сел, дабы купить еще алкоголя.

В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело. Автомобиль был отправлен на штрафную стоянку, а информацию об инциденте направят в организацию, где водитель работает.

Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель такси напал на пассажира, отказав ему в поездке. После инцидента в службе такси пассажиру сообщили, что водитель работать у них больше не будет.

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