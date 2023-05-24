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Пять человек утонули в водоемах Свердловской области с начала мая

24 мая 2023, 08:35
Фото: 1MI
С начала мая 2023 года на водоемах Свердловской области пять человек утонули. В их числе один ребенок. Все инциденты случились на водоемах, которые для купания не предназначены.

Пока в регионе ни один пляж не прошел проверку на безопасность. Это значит, что купание может быть опасным для жизни, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Спасателями усиливается контроль за прибрежными территориями.

Во время жары на водоемах каждый день проводятся профилактические мероприятия. С отдыхающими проходят беседы, выдаются памятки по безопасности. Специалисты объясняют, чем опасны заплывы и ныряние на «диких пляжах». Также они просят контролировать досуг детей.

Сами отдыхающие должны быть внимательными на водоемах не только к себе, но и к окружающим.

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#Смерть#Дети#Взрослые#Вода#Водоем#Происшествия#Свердловская область#Ирина Кирилова
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