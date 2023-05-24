Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Пока в регионе ни один пляж не прошел проверку на безопасность. Это значит, что купание может быть опасным для жизни, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Спасателями усиливается контроль за прибрежными территориями.
Во время жары на водоемах каждый день проводятся профилактические мероприятия. С отдыхающими проходят беседы, выдаются памятки по безопасности. Специалисты объясняют, чем опасны заплывы и ныряние на «диких пляжах». Также они просят контролировать досуг детей.
Сами отдыхающие должны быть внимательными на водоемах не только к себе, но и к окружающим.