Ремонт западных очистных сооружений планируется в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Западная система очистных сооружений находится в Нижнем Тагиле на Кушвинском тракте, 25. Заказчиком тендера является ООО «Водоканал-НТ», на работы выделено 4,5 миллиона рублей.
Согласно документации, подрядчику необходимо отремонтировать наружную стену нижнего канала осветленной воды и участок железобетонной плиты кековой площадки. Сдать оба объекта необходимо до 31 августа 2023 года, они должны быть пригодны для использования по целевому назначению.
Все материалы и оборудование, которые будут применяться при капремонте, должны быть новыми соответствовать действующим ГОСТам с подтвержденными сертификатами качества.
Гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 мая.