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Ремонт западных очистных сооружений планируется в Нижнем Тагиле

24 мая 2023, 13:35
Фото: 1MI
На западной системе очистных сооружений Нижнего Тагила планируется капитально отремонтировать два объекта.

Западная система очистных сооружений находится в Нижнем Тагиле на Кушвинском тракте, 25. Заказчиком тендера является ООО «Водоканал-НТ», на работы выделено 4,5 миллиона рублей.

Согласно документации, подрядчику необходимо отремонтировать наружную стену нижнего канала осветленной воды и участок железобетонной плиты кековой площадки. Сдать оба объекта необходимо до 31 августа 2023 года, они должны быть пригодны для использования по целевому назначению.

Все материалы и оборудование, которые будут применяться при капремонте, должны быть новыми соответствовать действующим ГОСТам с подтвержденными сертификатами качества.

Гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 мая.

Капремонт Западных очистных сооружений в Тагиле обойдется в 4,5 млн рублей
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Очистные сооружения#Капремонт#ООО "Водоканал-НТ"#Закупка#Экология#Эксклюзив
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