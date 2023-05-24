Ремонт западных очистных сооружений планируется в Нижнем Тагиле

Согласно документации, подрядчику необходимо отремонтировать наружную стену нижнего канала осветленной воды и участок железобетонной плиты кековой площадки. Сдать оба объекта необходимо до 31 августа 2023 года, они должны быть пригодны для использования по целевому назначению.