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Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время режима НМУ в Нижнем Тагиле 24 мая

24 мая 2023, 14:39
Фото: TagilCity.ru
24 мая пятый раз за месяц в Нижнем Тагиле продлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В связи с этим журналисты TagilCity.ru провели дополнительные замеры воздуха в нескольких точках города.

На Вые возле ДК «Юбилейный» и в центре возле стадиона «Юность» после 20-минутных замеров показатели газоанализатора «Геолан-1П» остались нулевыми.

Фото: TagilCity.ru

Последней точкой замеров в километре от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК на Сухоложском поселке. Результатом 20-минутных замеров в районе улицы Гражданской стало превышение сероводорода в 2,5 раза. Показатель вещества составил 0,02 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3.

Фото: TagilCity.ru

В этом же месте в период с 19 по 23 мая посты УГМС также фиксировали превышение в воздухе сероводорода и диоксида азота. Концентрация каждого из веществ достигала 1,5 ПДК.

Диоксид азота был выше нормы в два раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 23 мая
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Сероводород относится к третьему классу опасности и в первую очередь вызывает негативное влияние на дыхательную и нервную системы человека. Также может вызывать конъюнктивит, бронхит, ринит, а также расстройство ЖКТ, частые головные боли, бессонницу, головокружение.

Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Одна из проверок Росприроднадзора в 2022 году показала, что предприятие стало источником выброса вещества с 20-кратным превышением в конце января. Предприятие пыталось списать этo на канализационный коллектор.

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#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Превышение ПДК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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