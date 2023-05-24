Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время режима НМУ в Нижнем Тагиле 24 мая

Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Одна из проверок Росприроднадзора в 2022 году показала, что предприятие стало источником выброса вещества с 20-кратным превышением в конце января. Предприятие пыталось списать этo на канализационный коллектор.