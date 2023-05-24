Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время режима НМУ в Нижнем Тагиле 24 мая

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
На Вые возле ДК «Юбилейный» и в центре возле стадиона «Юность» после 20-минутных замеров показатели газоанализатора «Геолан-1П» остались нулевыми.
Последней точкой замеров в километре от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК на Сухоложском поселке. Результатом 20-минутных замеров в районе улицы Гражданской стало превышение сероводорода в 2,5 раза. Показатель вещества составил 0,02 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3.
В этом же месте в период с 19 по 23 мая посты УГМС также фиксировали превышение в воздухе сероводорода и диоксида азота. Концентрация каждого из веществ достигала 1,5 ПДК.
Сероводород относится к третьему классу опасности и в первую очередь вызывает негативное влияние на дыхательную и нервную системы человека. Также может вызывать конъюнктивит, бронхит, ринит, а также расстройство ЖКТ, частые головные боли, бессонницу, головокружение.
Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Одна из проверок Росприроднадзора в 2022 году показала, что предприятие стало источником выброса вещества с 20-кратным превышением в конце января. Предприятие пыталось списать этo на канализационный коллектор.