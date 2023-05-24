Школьников в Нижнем Тагиле научили тушить лесные пожары

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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В нем участвовали оперативные службы города. Методист поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения» рассказала об оборудовании и показала детям, как работает ранцевый огнетушитель. Они с удовольствием попробовали им пользоваться.
Прошли накануне и соревнования в Екатеринбурге. Юноши и девушки соревновались по пожарно-спасательному спорту. Мероприятие посвящено памяти пожарных-героев Чернобыля. Более 130 человек преодолели полосу препятствия и поднялись по штурмовой лестнице.
Подъем по штурмовой лестнице был первым испытанием. Спортсмены забирались в окно учебной башни. Затем была полоса препятствий. Ребятам предстояло преодолеть забор, пробежать по буму, а также присоединить пожарный рукав к разветвлению.