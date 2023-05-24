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Смог продолжает висеть над Нижним Тагилом 24 мая

24 мая 2023, 10:09
Фото: TagilCity.ru
Утром 24 мая в Нижнем Тагиле вновь смог: серая дымка повисла над коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК. При этом в городе с 11 мая не прекращается режим НМУ и промышленные предприятия обязаны снижать объемы выбросов в атмосферу.

Дымку над предприятием видно со стороны Дзержинского района. По словам местных жителей, дым стелется низко и постепенно движется в сторону Северного поселка и Вагонки.

Накануне 23 мая в Нижнем Тагиле прибор редакции «Геолан-1П» зафиксировал двукратное превышение диоксида азота в районе железнодорожного вокзала. Это вредное вещество негативно влияет на дыхательную систему человека, а основными источниками его в воздухе являются промышленные предприятия и выхлопные газы. Неблагоприятные метеорологические условия в Свердловской области продлены до вечера 29 мая, начались они еще 11 мая.

НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле продлены до 29 мая
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Также в Свердловской области уже месяц длятся лесные пожары, гарь от которых разносится по множеству городов. На дымку и неприятный запах жалуются жители Нижнего Тагила, Верхней Салды и других населенных пунктов.

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Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросовРежим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем ТагилеЖители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов
#Нижний Тагил#Выбросы#Дым#ЕВРАЗ НТМК#Коксохим#Свердловская область#Верхняя Салда#Экология
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