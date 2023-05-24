Смог продолжает висеть над Нижним Тагилом 24 мая

Накануне 23 мая в Нижнем Тагиле прибор редакции «Геолан-1П» зафиксировал двукратное превышение диоксида азота в районе железнодорожного вокзала. Это вредное вещество негативно влияет на дыхательную систему человека, а основными источниками его в воздухе являются промышленные предприятия и выхлопные газы. Неблагоприятные метеорологические условия в Свердловской области продлены до вечера 29 мая, начались они еще 11 мая.