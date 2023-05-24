Сообщество бренда Denzel вошло в топ-5 рейтинга вовлеченности страницы VK

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Как сообщает transsibinfo.com, платформа активно модернизируется: теперь пользователям стали доступны разделы “Истории” и “VK Клипы”, возросли возможности использования таргетированной рекламы. Такие нововведения помогли увеличить среднюю месячную аудиторию на 6,9%. Численность пользователей, по последним подсчетам, составляет рекордные 76,9 миллиона человек, количество созданных сообществ в РФ выросло на 28%, а охват соцсети в сентябре 2022 года достиг 85% отечественной интернет-аудитории.
О своем присутствии во “ВКонтакте” заявляют все больше крупных компаний. Благодаря этой социальной сети маркетологи получают возможность контактировать с аудиторией, наблюдать за реакцией пользователей на тот или иной продукт, отвечать на вопросы потребителей и урегулировать спорные моменты. Такое взаимодействие помогает бизнесу увеличивать продажи и наращивать уровень лояльности клиентов.
На днях Telegram-канал о маркетинге New Media опубликовал актуальный рейтинг вовлеченности – процент подписчиков, которые каждый день заходят на определенную страницу, среди 458 брендов кроме нефтегаза и медиа. Топ-20 возглавило сообщество сети кофеен One Price Coffee, так как показатель вовлеченности в их группе достигает свыше 50% при 11,5 тыс. подписчиков. На вторую строчку рейтинга смог подняться бренд инструмента и силового оборудования Denzel. За новостями компании следят около 70 тысяч подписчиков, а показатель их вовлеченности побил отметку в 12%.
Подробнее о таком успехе рассказал глава департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов. Он отметил, что с каждым месяцем маркетологи наращивают аудиторию сообщества “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других соцсетях. ВК – приоритетная по значимости площадка, которая смогла собрать максимальное количество подписок. Козлов считает успехом сообщества разнообразный полезный контент: экспертное мнение о продукции, отзывы об инструментах и оборудовании, короткие видеоролики с DIY-лайфхаками. Помимо этого, менеджеры регулярно выходят на связь с подписчиками, отвечая на вопросы в комментариях и сообщениях. Интернет-пользователи точно знают, что получат ответ от профессионалов на заданный ими вопрос, что напрямую отражается на росте вовлеченности.
В топ-5 по вовлеченности также попали продуктовые сети «ВкусВилл» (7,09%) и «Дикси» (6,22%).