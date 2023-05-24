Сообщество бренда Denzel вошло в топ-5 рейтинга вовлеченности страницы VK

Подробнее о таком успехе рассказал глава департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов. Он отметил, что с каждым месяцем маркетологи наращивают аудиторию сообщества “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других соцсетях. ВК – приоритетная по значимости площадка, которая смогла собрать максимальное количество подписок. Козлов считает успехом сообщества разнообразный полезный контент: экспертное мнение о продукции, отзывы об инструментах и оборудовании, короткие видеоролики с DIY-лайфхаками. Помимо этого, менеджеры регулярно выходят на связь с подписчиками, отвечая на вопросы в комментариях и сообщениях. Интернет-пользователи точно знают, что получат ответ от профессионалов на заданный ими вопрос, что напрямую отражается на росте вовлеченности.