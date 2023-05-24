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Соседка избила девушку с младенцем на руках в Реже

24 мая 2023, 13:35
Фото: 1MI
В Реже женщина побила девушку с младенцем на руках. Пострадавшей 27 лет.

По словам побитой девушки и матери двоих детей Наталии Даниловой, 16 мая во время прогулки на нее напала соседка. Девушка утверждает, что соседка давно держит их в страхе, пишет Е1.

В тот день она шла с коляской по улице, а на руках несла ребенка. В этот момент к ней подошла женщина лет 40, стала кричать на нее и спрашивать, зачем она постоянно тут ходит, если не живет в этом доме.

Далее, как утверждает пострадавшая, ей пришлось объяснять, что она живет с здесь. А женщина стала толкать ее и бить сумкой. Наталия попросила перестать это делать, но та схватила ее за волосы и повалила на асфальт.

Наталия накрыла своим телом ребенка, чтобы он не пострадал. В результате ее спасли прохожие. Они оттащили соседку.

Также они помогли пострадавшей встать. Все это время соседка кричала, а после ушла домой. Дверь прибывшим полицейским она не открыла. Полицейские проводят проверку.

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#Елена Озерова#Нападение#Реж#Младенец#Драка#Соседка#Происшествия#Свердловская область
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