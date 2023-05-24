Соседка избила девушку с младенцем на руках в Реже

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По словам побитой девушки и матери двоих детей Наталии Даниловой, 16 мая во время прогулки на нее напала соседка. Девушка утверждает, что соседка давно держит их в страхе, пишет Е1.
В тот день она шла с коляской по улице, а на руках несла ребенка. В этот момент к ней подошла женщина лет 40, стала кричать на нее и спрашивать, зачем она постоянно тут ходит, если не живет в этом доме.
Далее, как утверждает пострадавшая, ей пришлось объяснять, что она живет с здесь. А женщина стала толкать ее и бить сумкой. Наталия попросила перестать это делать, но та схватила ее за волосы и повалила на асфальт.
Наталия накрыла своим телом ребенка, чтобы он не пострадал. В результате ее спасли прохожие. Они оттащили соседку.
Также они помогли пострадавшей встать. Все это время соседка кричала, а после ушла домой. Дверь прибывшим полицейским она не открыла. Полицейские проводят проверку.