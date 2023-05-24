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Средняя зарплата в Свердловской области за 5 лет выросла в 1,5 раза

24 мая 2023, 06:42
Фото: 1MI
Почти в 1,5 раза повысилась средняя зарплата в Свердловской области за пять лет. В 2022 году этот показатель составил 55,3 тысячи рублей. При этом в 2018 году он был на уровне 38 тысяч рублей.

Больше всего зарплата выросла в 2022 году. Тогда повышение достигло 14%. В 2020 году зафиксирован наименьший прирост. Он составил 5%. Такие данные приводятся Свердловскстатом.

Самые высокие зарплаты зафиксированы у финансистов и страхощиков. Их доход за 5 лет вырос с 65,5 тысячи рублей до 93,4 тысячи. Кроме того, в лидерах находятся айтишники. Их рост составил примерно 33 тысячи рублей. Теперь их средний доход находится на уровне 84 тысяч рублей. В топ по зарплатам вошли и металлурги. Они стали получать более 71 тысячи рублей. Ранее данный показатель был на уровне 49 тысяч рублей.

#Ирина Кирилова#Зарплата#Работник#Экономика#Свердловская область
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