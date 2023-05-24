Средняя зарплата в Свердловской области за 5 лет выросла в 1,5 раза

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Больше всего зарплата выросла в 2022 году. Тогда повышение достигло 14%. В 2020 году зафиксирован наименьший прирост. Он составил 5%. Такие данные приводятся Свердловскстатом.
Самые высокие зарплаты зафиксированы у финансистов и страхощиков. Их доход за 5 лет вырос с 65,5 тысячи рублей до 93,4 тысячи. Кроме того, в лидерах находятся айтишники. Их рост составил примерно 33 тысячи рублей. Теперь их средний доход находится на уровне 84 тысяч рублей. В топ по зарплатам вошли и металлурги. Они стали получать более 71 тысячи рублей. Ранее данный показатель был на уровне 49 тысяч рублей.