Средняя зарплата в Свердловской области за 5 лет выросла в 1,5 раза

Самые высокие зарплаты зафиксированы у финансистов и страхощиков. Их доход за 5 лет вырос с 65,5 тысячи рублей до 93,4 тысячи. Кроме того, в лидерах находятся айтишники. Их рост составил примерно 33 тысячи рублей. Теперь их средний доход находится на уровне 84 тысяч рублей. В топ по зарплатам вошли и металлурги. Они стали получать более 71 тысячи рублей. Ранее данный показатель был на уровне 49 тысяч рублей.