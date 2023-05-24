Срочников в России обяжут сдавать загранпаспорта на время службы

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Поправки были приняты во втором и третьем чтении. Также теперь пограничники смогут законно забирать загранпаспорта у россиян, которых призвали в армию.
Также загранпаспорт изъять теперь можно в случаях, если:
Сдавать заграничные паспорта срочники должны будут в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сделать это по закону придется в течение пяти дней с момента решения о призыве. Правило распространяется на юношей и мужчин от 18 до 27 лет. Обратно загранпаспорт отдадут уже после службы.