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Срочников в России обяжут сдавать загранпаспорта на время службы

24 мая 2023, 10:03
Фото: 1MI
В России Госдума приняла закон, на основании которого солдаты-срочники обязуются сдавать загранпаспорта в МВД или МФЦ на время службы.

Поправки были приняты во втором и третьем чтении. Также теперь пограничники смогут законно забирать загранпаспорта у россиян, которых призвали в армию.

Также загранпаспорт изъять теперь можно в случаях, если:

  • у человека заключен трудовой договор с организацией, в которой он владеет государственной тайной,
  • если человек направлен на альтернативную гражданскую службу,
  • если он работает в органах федеральной службы безопасности (а также пять лет после увольнения),
  • если человек отбывает наказание за преступление,
  • уклоняется от наложенных на него судебных обязательств,
  • признан банкротом.

Сдавать заграничные паспорта срочники должны будут в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сделать это по закону придется в течение пяти дней с момента решения о призыве. Правило распространяется на юношей и мужчин от 18 до 27 лет. Обратно загранпаспорт отдадут уже после службы.

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#Елена Озерова#Загранпаспорт#Служба в армии#Призыв#Срочники#Общество
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