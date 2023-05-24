Срочников в России обяжут сдавать загранпаспорта на время службы

Сдавать заграничные паспорта срочники должны будут в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сделать это по закону придется в течение пяти дней с момента решения о призыве. Правило распространяется на юношей и мужчин от 18 до 27 лет. Обратно загранпаспорт отдадут уже после службы.