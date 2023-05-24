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Стали известны подробности о висевшем на дереве парне в Екатеринбурге

24 мая 2023, 16:39
Фото: 1MI
Знакомый 29-летнего молодого человека, который был найден висящим на дереве в парке Екатеринбурга, рассказал подробности о том, кем был погибший.

Погибший был из города Лысьвы, который находится в Пермском крае. В Екатеринбург он приехал для того, чтобы заработать денег на погашение собственных долгов и кредитов, пишет Е1.

По словам знакомого, молодому человеку неоднократно звонили с требованием вернуть долги. Некоторое время приятели вместе работали курьерами в сервисе доставки, затем знакомый погибшего парня ушел с места работы, а вскоре он узнал о смерти приятеля.

Также очевидец сообщил, что семьи у скончавшегося знакомого не было. В Следственном комитете причину гибели мужчины не назвали.

В ведомстве рассказали, что для установления точной причины смерти необходимо провести экспертизу. Предварительно, смерть криминальной не является.

Напомним, парк, где был обнаружен приехавший на заработки мужчина, находится напротив филармонии. Он висел на шнурках от своих кроссовок.

Труп найден в парке в центре Екатеринбурга. Он висел на дереве
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