Свердловский детский омбудсмен приехал в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В Нижнем Тагиле Мороков встретился с временно исполняющим обязанности мэра города, замглавы администрации муниципалитета Вячеславом Горячкиным, поговорил с представителями Общественной палаты о детской безопасности, а также посетил образовательные заведения, рассказали в пресс-службе администрации города.
По словам Морокова, визит в Нижний Тагил был плановым и вызван высоким качеством воплощения проекта «Безопасность детства». Также омбудсмен отметил хорошую работу Общественной палаты.
Кроме того, уполномоченный по правам ребенка обратил внимание на то, что многие проблемы детей и подростков произрастают из семей, так как 80% различных несчастных случаев, а также случаев насилия разного характера происходят в семьях.
Напомним, недавно в Екатеринбурге мать оставила трехлетнего сына запертым в автомобиле около ТЦ и ушла по своим делам, будучи в нетрезвом состоянии. Спустя три часа женщина вернулась домой без ребенка и автомобиля. Отец ребенка обратился в полицию, вскоре ребенок был найден. В полиции начали проверку по факту инцидента.