Свердловский детский омбудсмен приехал в Нижний Тагил

Напомним, недавно в Екатеринбурге мать оставила трехлетнего сына запертым в автомобиле около ТЦ и ушла по своим делам, будучи в нетрезвом состоянии. Спустя три часа женщина вернулась домой без ребенка и автомобиля. Отец ребенка обратился в полицию, вскоре ребенок был найден. В полиции начали проверку по факту инцидента.