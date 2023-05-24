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Свердловский детский омбудсмен приехал в Нижний Тагил

24 мая 2023, 15:23
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков приехал в Нижний Тагил 24 мая 2023 года.

В Нижнем Тагиле Мороков встретился с временно исполняющим обязанности мэра города, замглавы администрации муниципалитета Вячеславом Горячкиным, поговорил с представителями Общественной палаты о детской безопасности, а также посетил образовательные заведения, рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

По словам Морокова, визит в Нижний Тагил был плановым и вызван высоким качеством воплощения проекта «Безопасность детства». Также омбудсмен отметил хорошую работу Общественной палаты.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка обратил внимание на то, что многие проблемы детей и подростков произрастают из семей, так как 80% различных несчастных случаев, а также случаев насилия разного характера происходят в семьях.

Напомним, недавно в Екатеринбурге мать оставила трехлетнего сына запертым в автомобиле около ТЦ и ушла по своим делам, будучи в нетрезвом состоянии. Спустя три часа женщина вернулась домой без ребенка и автомобиля. Отец ребенка обратился в полицию, вскоре ребенок был найден. В полиции начали проверку по факту инцидента.

В Екатеринбурге мать заперла в машине 3-летнего сына и ушла развлекаться
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Детский омбудсмен#Уполномоченный по правам человека#Визит#Игорь Мороков#Общество
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