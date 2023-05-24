Свердловский Минздрав пока не утвердил ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 06:58
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Травмпункту на Вагонке в этом году исполнилось 50 лет. Медучреждение находится в здании 1945 года постройки, которое не предусматривает удобства для маломобильных пациентов. Узкие проемы, лестницы без подъемников и отсутствие лифта иногда не позволяют посетителям комфортно и без сложностей посетить врача.
На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта травмпункта, рассказали в пресс-службе ГБ №1. В документацию также включены мероприятия для доступности маломобильных граждан. Однако точные сроки проведения работ пока не определены, так как Минздрав Свердловской области пока не утвердил заявку на финансирование.
Заявка ГБ №1 на финансирование проектных работ включена в перечень объектов для рассмотрения комиссией Министерства по согласованию перечня объектов областной собственности (зданий и сооружений) учреждений, подведомственных Министерству, подлежащих ремонту, — сообщил TagilCity.ru в официальном ответе и. о. заместителя министра Александр Бобров.
При этом расширение парковки возле травмпункта не планируется «ввиду отсутствия права оперативного управления земельным участком, на котором она расположена».