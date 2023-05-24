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Свердловский Минздрав пока не утвердил ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле

24 мая 2023, 06:58
Фото: TagilCity.ru
ГБ № 1 в Нижнем Тагиле планирует отремонтировать травмпункт на проспекте Вагоностроителей и сделать помещение более удобным для маломобильных пациентов. Однако региональный Минздрав пока заявку не утвердил.

Травмпункту на Вагонке в этом году исполнилось 50 лет. Медучреждение находится в здании 1945 года постройки, которое не предусматривает удобства для маломобильных пациентов. Узкие проемы, лестницы без подъемников и отсутствие лифта иногда не позволяют посетителям комфортно и без сложностей посетить врача.

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На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта травмпункта, рассказали в пресс-службе ГБ №1. В документацию также включены мероприятия для доступности маломобильных граждан. Однако точные сроки проведения работ пока не определены, так как Минздрав Свердловской области пока не утвердил заявку на финансирование. 

Заявка ГБ №1 на финансирование проектных работ включена в перечень объектов для рассмотрения комиссией Министерства по согласованию перечня объектов областной собственности (зданий и сооружений) учреждений, подведомственных Министерству, подлежащих ремонту, — сообщил TagilCity.ru в официальном ответе и. о. заместителя министра Александр Бобров.

При этом расширение парковки возле травмпункта не планируется «ввиду отсутствия права оперативного управления земельным участком, на котором она расположена».

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#Анна Григорьева#Ремонт#Травмпункт#Минздрав#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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