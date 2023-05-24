Свердловский Минздрав пока не утвердил ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле

Травмпункту на Вагонке в этом году исполнилось 50 лет. Медучреждение находится в здании 1945 года постройки, которое не предусматривает удобства для маломобильных пациентов. Узкие проемы, лестницы без подъемников и отсутствие лифта иногда не позволяют посетителям комфортно и без сложностей посетить врача.