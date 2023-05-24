«Святая Троица» Андрея Рублева останется на реставрацию в Третьяковской галерее

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Сроки передачи иконы Русской православной церкви (РПЦ) могут быть перенесены, так как необходимо обеспечить оптимальные условия хранения для святыни. Таковы выводы экспертного совета, проведенного в музее, как сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Представители РПЦ отметили, что главным приоритетом является сохранение святыни, поэтому они понимают выводы специалистов, пишет 360tv.ru. Протоиерей Леонид Калинин, глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации, отметил, что сейчас между церковью и музеем ведется добросовестный диалог.