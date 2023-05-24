«Святая Троица» Андрея Рублева останется на реставрацию в Третьяковской галерее

Представители РПЦ отметили, что главным приоритетом является сохранение святыни, поэтому они понимают выводы специалистов, пишет 360tv.ru. Протоиерей Леонид Калинин, глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации, отметил, что сейчас между церковью и музеем ведется добросовестный диалог.