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«Святая Троица» Андрея Рублева останется на реставрацию в Третьяковской галерее

24 мая 2023, 09:44
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева, находящаяся в Третьяковской галерее, останется там из-за ее "сложного и нестабильного состояния", которое требует реставрации.

Сроки передачи иконы Русской православной церкви (РПЦ) могут быть перенесены, так как необходимо обеспечить оптимальные условия хранения для святыни. Таковы выводы экспертного совета, проведенного в музее, как сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Представители РПЦ отметили, что главным приоритетом является сохранение святыни, поэтому они понимают выводы специалистов, пишет 360tv.ru. Протоиерей Леонид Калинин, глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации, отметил, что сейчас между церковью и музеем ведется добросовестный диалог.

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